Honda Avancier in vernieuwde verpakking

De huidige generatie Avancier is een 4,82 meter lange cross-over die Honda samen met joint-venturepartner GAC produceert. De in 2016 op de markt gebrachte auto bestaat ook als UR-V, een nagenoeg identiek model dat door een tweede samenwerkingsverband van Honda en een Chinese fabrikant (Dongfeng) wordt geproduceerd (foto 12). Het is de Avancier die nu in opgefriste vorm van de snijtafel is geklauterd.

De Avancier krijgt een nieuwe grille en een voorbumper waarin meer chroomkleurige sierdelen zijn toegepast. De koplampen zijn voortaan standaard full-ledkijkers en ook aan de achterkant profiteert de cross-over, die een opvallend aflopende daklijn heeft, van nieuwe verlichting. De lichtunits zijn hier niet alleen anders van vorm, maar hebben ook een nieuwe indeling en zijn met hun zichtbare ledstrepen een stuk moderner. De chroomstrip die de achterlichtunits met elkaar verbindt, loopt vanaf nu verder, ook buiten de achterklep, de lichtunits in. Lager aan de achterzijde monteert Honda een nieuwe achterbumper met nieuw gevormde uitlaateindstukken én het merk stelt zaken als nieuwe wielen en nieuwe lakkleuren beschikbaar om het exterieur van de Avancier verder mee aan te kleden. Elektrisch inklapbare zijspiegels maken voortaan deel uit van de standaarduitrusting.

De wijzigingen in het interieur zijn een stuk kleiner. Honda geeft de Avancier een vernieuwd infotainmentsysteem en in het instrumentarium krijgt een opgewaardeerd display een plek tussen de analoge klokken. Ook nieuw: de Honda beschikt voortaan standaard over een inductielader. Op motorisch vlak blijft de boel bij het oude en dat betekent dat de Avancier ook straks gewoon weer te krijgen is met een 193 pk sterke 1.5-turbomotor en een exemplaar met een inhoud van 2.0 liter dat het tot 272 pk schopt. Die krachtigste versie is in tegenstelling tot zijn minder sterke broer ook te krijgen in combinatie met vierwielaandrijving.

In China neemt de Honda Avancier, die daar een stap boven de CR-V op de statusladder staat, het op tegen auto's als de Toyota Highlander. Vorig jaar verkocht Honda-GAC bijna 72.000 exemplaren van de Avancier. Zustermodel UR-V ging vorig jaar in China nog geen 28.000 keer over de toonbank. Noemenswaardige verschillen tussen de twee auto's zijn er niet.