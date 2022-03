Honda komt in 2023 met 'elektrische HR-V', nieuwe CR-V én nieuwe SUV

Honda zegt nog voor het eind van 2023 het Europese modellengamma uit te breiden met drie nieuwe modellen. Naast de splinternieuwe Honda Civic e:HEV, welteverstaan. Tussen die nieuwkomers zit ook een volledig elektrische cross-over.

We beginnen met die cross-over: de e-Ny1. Het gaat om een volledig elektrisch aangedreven afgeleide van de HR-V. In China stelde Honda in 2021 de door samenwerkingsverband Dongfeng Honda te bouwen e-NS1 aan de wereld voor. Honda's andere Chinese samenwerkingsverband GAC Honda gaat hetzelfde model in iets aangepaste vorm verkopen als e:NP1. De Honda e:Ny1 Prototype lijkt bijzonder sterk op zijn Chinese zustermodellen. Het is dan ook niet ondenkbaar dat dat elektrische HR-V-alternatief ook in China zal worden gebouwd. De productieversie van de e:Ny1 Prototype komt volgend jaar op de markt.

Daarnaast brengt Honda voor 2023 een compleet nieuwe generatie van de CR-V op de markt, een auto die in Europa niet alleen met een hybride aandrijflijn, maar ook met een plug-in hybride aandrijflijn beschikbaar komt. Het derde nieuwe model is een splinternieuwe hybride SUV in het C-segment. Die auto nestelt zich dus tussen de HR-V en de CR-V in. Honda deelt van zijn nieuwe model bekende designschetsen. Onlangs kondigde de Amerikaanse tak van Honda namelijk dezelfde auto aan, al gaat de SUV in de Verenigde Staten HR-V heten. Dat is hier dus niet het geval. Honda brengt voor eind 2023 ook de Civic Type-R op de markt. Gezien Honda's belofte om geen auto's meer op de markt te brengen zonder geëlektrificeerde aandrijflijnen lijkt het erop dat ook de Type-R een vorm van hybride-kracht krijgt.

Ook wat technologie betreft heeft Honda serieus nieuws. Het gaat namelijk grootschalig investeren in de ontwikkeling van solid-state-batterijen, verwisselbare batterijsystemen, CO2-neutrale brandstoffen én waterstoftechnologie. In onder meer de Europese markt moeten in 2030 emissievrije (elektrisch of waterstof) modellen goed zijn voor 40 procent van de verkopen. In 2035 moet dat aandeel al op 80 procent liggen en in 2040 verkoopt Honda naar eigen zeggen wereldwijd geen enkele auto met verbrandingsmotor meer. Het merk heeft de smaak te pakken en kondigt verder aan dat het in 2050 geheel klimaatneutraal wil zijn. Honda heeft zich tevens als doel gesteld dat er vanaf 2050 wereldwijd geen dodelijke ongelukken meer plaatsvinden met personenauto's of motorfietsen van de fabrikant.