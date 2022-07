Nóg een facelift voor een oude Ford Transit

In autoland spelen zich elders in de wereld heel andere verhalen af dan hier. Soms zijn die vertelsels kort en weinig interessant, maar over het Ford Transit-avontuur in China kun je een kleine kroniek oppennen. Dat gaan we niet doen, maar we duiken wel in de tweede gefacelifte Transit in korte tijd. Dit is de JMC Fushun, een auto die zoals je misschien al verwachtte helemaal niet zo nieuw is.

Recent kon AutoWeek je de eerste foto's laten zien van een voor de zoveelste keer gefacelifte versie van de uitgaande generatie Ford Transit. Die opgekalefaterde variant komt niet naar Europa, Ford brengt hier in de loop van 2023 namelijk een geheel nieuwe generatie Transit op de markt. De uitgaande generatie Transit mag er van de Chinese producent Jiangling Motors Corporation nog even tegenaan, maar het is lang niet de enige Ford Transit die er een lang leven is beschoren.

De Ford Transit op deze foto's is de JMC Fushun. We hebben te maken met een Transit van de vorige generatie zoals die in Europa in 2000 op de markt kwam. Hier werd die Transit in 2006 gefacelift en met een vergelijkbaar front rolde de Transit tot voor kort nog in China van de band. Hoewel JMC van die '2006 Transit' ook een gefacelifte versie sinds 2011 als Transit New Era Pro (foto's 10 en 11) verkoopt, gaat de Fushun waar dit artikel om draait de '2006-uitvoering' vervangen. Een derde facelift dus voor een in feite 22 jaar oud model.

De Fushun krijgt een relatief sober front met daarin een enorme grille en aan weerszijden bescheiden rechthoekige koplampen. Daarnaast geeft JMC de Fushun een compleet herzien dashboard. De JMC Fushun heeft vooralsnog altijd een 143 pk sterke 2.0 dieselmotor onder de kap. Schakelen gaat met een handgeschakelde zesbak. De Fushun is in diverse lengtes leverbaar. De kortste variant is 4,95 meter lang, de grootste strekt zich uit over een afstand van - op enkele mm's na - 6 meter. Onder meer een airco en een bestuurdersairbag zijn standaard.

Meer Transit-gekte? Zeker. JMC en Ford verkopen verspreid over hun merken in China in de vorm van de Teshun ook nog een gemoderniseerde tweede generatie Ford Transit. Inderdaad, het model dat al in 1986 in Europa werd geïntroduceerd (foto 6 en 7). Daarnaast verkoopt JMC in China nog de pre-faceliftversie van de uitgaande generatie Transit als New Transit (foto's 8 en 9). Verwarrend? Zeker. JMC en Ford liggen elkaar wel. JMC bouwt niet alleen oude Transits in licentie, maar heeft sinds 2013 ook een joint-venture met Ford: Jiangling Ford Motor Technology Company. Ford heeft hierin een aandeel van 49 procent, de overige 51 procent is van JMC. Het samenwerkingsverband bouwt onder meer de Equator, Equator Sport, Everest en Territory in China.