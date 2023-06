Ford SuperVan 4.2: ruim 1.400 pk sterke elektrische racebus

Eens in de zoveel tijd meet Ford zichzelf een vrolijke lolbroek aan en presenteert het een even krachtige als knotsgekke, zwaar verbouwde racebus op basis van de Transit. In 2022 maakten we al kennis met de volledig losgeslagen Ford Pro Electric SuperVan en nu treffen we digitaal de SuperVan 4.2. Die is volledig elektrisch en is ruim 1.400 pk sterk.

Vorig jaar rond deze tijd voegde Ford een nieuw hoofdstuk toe aan het ronduit bizarre verhaal dat SuperVan heet. Dat begon in 1971 met de SuperVan, een beestachtige bus met de koets van een begin jaren 70 actuele Transit maar het chassis en de 400 pk sterke 4.0 V8 racemotor van de Ford GT40. Later kwam Ford met de SuperVan 2 en SuperVan 3 met machtige V8-machines van Cosworth. De SuperVan die medio vorig jaar werd gepresenteerd had een maar liefst 2.000 pk sterke elektrische aandrijflijn. Die SuperVan is nu aangepast en gaat als SuperVan 4.2 meedoen aan de Pikes Peak International Hill Climb.

Hoewel de SuperVan 4.2 nog sterk lijkt op die van vorig jaar, is de volledige aerodynamica aangepast. Dat betekent: nieuwe spoilers, randjes, flapjes en ga zo maar door. In zijn aangepaste vorm moet de SuperVan 4.2 beter geschikt zijn om in een rotgang de bijna 20 kilometer lange en 156 bochten tellende Pikes Peak Hill Climb af te leggen.

Volgens Ford is het aangepaste spoilerwerk bij een snelheid van 240 km/h goed voor bijna 2.000 kilo aan neerwaartse druk. Het regeneratieve remsysteem is aangepast en omvat nu onder meer koolstofkeramische schijven, het chassis is herzien en is lichter dan voorheen, de SuperVan 4.2 krijgt een plexiglas voorruit, speciale magnesium wielen met eromheen Pirelli P Zero-racebanden en het interieur is van alle overbodige zaken ontdaan. Opvallend is dat de SuperVan 4.2 nu niet meer 2.000 pk, maar 1.427 pk krachtig is. De Ford moet het met één elektromotor minder doen en heeft nog wel twee exemplaren achter, maar nog maar één exemplaar op de vooras.

Op 25 juni jaagt de SuperVan 4.2 met Romain Durmas achter het stuur de Pikes Peak-berg op.