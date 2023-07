Ford Transit krijgt nieuw infotainment en mag zwaarder beladen worden

Ford houdt de in 2014 geïntroduceerde en in 2018 gefacelifte Transit bij de tijd dankzij een modeljaarupdate. De vernieuwing is het best merkbaar in het interieur. Daar is voortaan een 12-inch infotainmentscherm te vinden waarop Fords Sync 4-systeem werkt. Voor je neus tref je een digitaal instrumentarium met een diameter van 8 inch. Wil je het infotainment up-to-date houden, dat kan dankzij een 5G modem voortaan met over-the-air-updates. Verder krijgt de Ford Transit Delivery Assist. Dat ondersteunt bijvoorbeeld pakketbezorgers in hun werk; de Transit kan daarmee in parkeerstand zelf de alarmlichten aanzetten en alle deuren vergrendelen, behalve het bestuurdersportier en het portier dat de bezorger wil gebruiken om bij pakketjes te komen.

Er zijn ook enkele technische verbeteringen. Zo krijgen de voorwielaangedreven Transits een nieuwe achttraps automaat, die mogelijk maakt dat de Transit tot een totaal wagengewicht van 4.250 kg beladen mag worden. Met aanhanger mag de combinatie 6.000 kg wegen. Dat is respectievelijk 750 kg en 1.750 kg meer dan voorheen. Bovendien komt er een nieuwe vooras voor de voorwielaangedreven Transit, die het draaggewicht op de vooras van 1.850 naar 2.000 kg brengt. Volgens Ford kan dat vooral gunstig zijn als je iets zwaars, zoals een paardentrailer of een dieplader achter de Transit wilt hangen. Wie enthousiast is over de herziene Ford Transit, moet nog even geduld hebben. Pas volgend jaar zomer worden de eerste leveringen verwacht.