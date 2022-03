Ford Everest is nieuwe zevenzits SUV

Ford injecteert kakelvers bloed in zijn SUV-gamma door een splinternieuwe Everest te presenteren. De Everest is een SUV met zeven zitplaatsen die zijn techniek deelt met de jongste incarnatie van de Ranger.

De kans bestaat dat modelnaam 'Everest' je in Nederland bijzonder weinig zegt. Dat is ook niet zo gek, Ford heeft de Everest namelijk nooit in Nederland geleverd. Ford lanceerde de eerste generatie Everest in 2003 en het concept van de SUV is eigenlijk nooit veranderd. 17 jaar geleden was de eerste Everest een SUV op basis van de toen actuele Ranger, de in 2015 gepresenteerde tweede generatie Everest deelde zijn techniek met die pick-up en ook dit volledig nieuwe model leunt op Ranger-techniek.

Wie de nieuwe Ranger nog op zijn netvlies heeft staan, herkent ongetwijfeld het front van die pick-up in de nieuwe Everest. De twee ogen van voren nagenoeg identiek, al heeft de Everest subtieler ogende voorbumpers die niet met een kunststof bullbar-achtig opzetstuk met het horizontale element in de grille zijn verbonden. De nieuwe Everest heeft een prominenter aanwezige schouderlijn dan zijn voorganger en breekt ook met het design van zijn achterzijde met het vorige model. Hij heeft namelijk achterlichten met kleurloze beglazing die visueel aan elkaar zijn geknoopt. De led-verlichting in het deel van de unit dat zich op de achterklep bevindt, is daarbij opvallend gesegmenteerd.

Ook vanbinnen weet de Everest de verwantschap met de Ranger niet te verbloemen. Het dashboard is namelijk volledig ongewijzigd uit die pick-up overgenomen. Dat betekent: een 8- of zelf 12,3-inch verticaal georiënteerd infotainmentsysteem in de middenconsole en weinig uiterlijke poespas. De Everest heeft drie zitrijen en biedt daarmee plek aan tot zeven inzittenden. Ford levert de Everest straks met een 3.0 V6-dieselmotor en op termijn ook met een 2.3 EcoBoost-benzinemotor. Ford heeft tenslotte eveneens een 2.0 diesel in het vat zitten, al ligt het aan de markt waar de auto wordt geleverd welke krachtbronnen beschikbaar komen.

Naar Nederland komt de Everest niet. Zou een dergelijke robuuste SUV met ladderchassis in Nederland kans van slagen hebben? We zijn benieuwd naar jullie visie hierop!