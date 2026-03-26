Ford introduceert eind dit jaar een nieuwe, compacte bestelauto in Nederland: de Transit City. Hij is kleiner en goedkoper dan de Transit Custom, de meest verkochte bestelwagen van ons land. Maar hij is groter en duurder dan de Transit Courier.

De afgelopen jaren waren kleinere, goedkopere bestelwagens in opkomst. Daar profiteerde onder andere het Chinese Maxus al van en Kia introduceerde onlangs de PV5 Cargo. Heel groot is deze markt in Nederland niet. Ford verwacht hooguit enkele honderden Transit City’s per jaar in ons land te kunnen verkopen.

De Transit City zal uitsluitend volledig elektrisch verkrijgbaar zijn en wordt geproduceerd in China. De prijs wordt dit voorjaar bekendgemaakt, maar de leveringen beginnen waarschijnlijk pas begin december. De nieuwe bestelauto is vooral bedoeld voor stadsdistributie en toegang tot milieuzones, waar steeds vaker alleen elektrische bedrijfsauto’s zijn toegestaan.

De Transit City komt in drie carrosserievarianten. Twee daarvan zijn gesloten bestelwagens. De grootste daarvan biedt een langere laadruimte en meer stahoogte. De derde variant is een chassis-cabine, waarmee de koper zijn eigen opbouw kan creëren.

Ruim 8 kuub laadinhoud

De maximale laadinhoud van de Transit City is 8,5 kubieke meter en het laadvermogen gaat tot 1235 kilo. Ford denkt dat de kopers te vinden zijn bij bezorgdiensten, koeriers, service- en onderhoudsbedrijven, gemeentelijke diensten en nutsbedrijven. Koeltransporten voor de bevoorrading van supermarkten en restaurants zijn eveneens mogelijk met de Transit City.

De Transit City biedt een rijbereik van maximaal 254 kilometer. Volgens Ford moet dat ruim voldoende zijn voor de meeste klanten, want uit eigen data-analyses blijkt dat bestelwagens in deze klasse minder dan 110 kilometer per dag rijden.

De 150 pk (110 kW) sterke elektromotor drijft de voorwielen aan en de LFP-batterij is 56 kWh groot. One-pedal drive is mogelijk. Met 11 kW AC-laden kan de batterij van 10 tot 100 procent worden opgeladen in ongeveer vijf uur. DC-snelladen is tot 67 kW mogelijk. De batterij is dan van 10 tot 80 procent op te laden in ruim een half uur en een laadsessie van tien minuten zorgt voor ongeveer 50 kilometer rijbereik.

Niet online

De bestelauto krijgt standaard een 12-inch touchscreen (met koppelmogelijkheid voor Apple CarPlay en Android Auto), keyless start, airconditioning, een verwarmbare bestuurdersstoel en een achteruitrijcamera. Maar er is bezuinigd op een online verbinding van het infotainment: het bekende Ford Sync-systeem is hier niet in terug te vinden. Ook de mogelijkheid om het (kantelbare) stuur te gebruiken als tafeltje, bekend van de grote Transit, ontbreekt. Sowieso komt er geen optielijst voor deze auto en de keuze uit lakkleuren is beperkt tot vier.

Ford werkt al sinds 1995 nauw samen met het Chinese (JMC) Jiangling Motors Corporation. Dat bedrijf gaat de nieuwe Ford Transit City bouwen. Sterker nog, de nieuwe Ford rijdt in China al een tijdje als JMC rond, zij het met een andere aandrijflijn. Ford bezit tegenwoordig bijna een derde van de aandelen in deze autofabrikant.