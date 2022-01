De Renault-Nissan-Mitsubishi-alliantie doet donderdag meer details over zijn toekomst uit de doeken. Daar zit minstens één opvallende aankondiging bij: de Nissan Micra krijgt een elektrische opvolger op de CMF-B-EV-basis waar ook de nieuwe Renault 5 op troont. Dat gerucht kwam eerder deze week al naar buiten en wordt dus nu door de alliantie bevestigd.

Het is nog niet bekend wanneer de 'nieuwe Micra' op de markt komt, maar aangezien de Renault 5 voor 2024 op de planning staat, zou het goed kunnen dat in dat jaar ook de Micra-opvolger verschijnt. Volgens Nissan wordt het ondanks de door Renault ontwikkelde basis een auto die qua uiterlijk wel gewoon door Nissan is ontworpen. Bovenstaande teaserfoto geeft al een vaag beeld van de auto, mogelijk krijgen we dus zeer binnenkort een studiemodel te zien. Wat we in ieder geval al weten is dat de auto door Renault gebouwd wordt, in Renaults 'ElectriCity'. Dat is een combinatie van de fabrieken in de Noord-Franse plaatsen Douai, Maubeuge en Ruitz.

Een nieuwe Nissan Micra met brandstofmotoren hoeven we logischerwijs dus niet meer te verwachten, daar de CMF-B-EV-basis enkel voor elektrische auto's bedoeld is. Het roept ook meteen de vraag op wat er in dat geval met het andere zustermodel van de Micra gebeurt: de Clio. Volgens Renault wordt de Renault 5 vooral een opvolger van de Zoe, alleen mogelijk moet de nieuwe 5 dus ook de Clio vervangen. Reken in ieder geval voor de Renault 5 en de Nissan 'Micra' op een 136 pk sterke elektromotor hebben en een actieradius tot 400 kilometer. Overigens zit er de komende jaren nog veel meer elektrisch nieuws in het vat bij Nissan.