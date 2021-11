Nissan blikt viermaal vooruit op nieuwe elektrische auto's

Nissan brengt tot en met 2030 15 nieuwe elektrische auto's op de markt. Daar zitten heus niet alleen elektrische SUV's tussen, het merk zet vol in op de doorontwikkeling van lithium-ion-accu's en belooft zelfs de komst van modellen met zogenoemde solid state-accu's. Onder meer door schaalvergroting moeten elektrische auto's volgens het merk fors goedkoper worden, met de komst van EV's in vrijwel alle segmenten als gevolg. Met vier nieuwe concept-cars biedt Nissan alvast een glimp van de elektrotoekomst. Technische specificaties deelt Nissan nog niet.

Nissan Chill-Out

Het eerste nieuwe studiemodel heet Chill-Out en is naast de meest concrete ook direct de meest conventionele van het viertal. Nissan omschrijft de Chill-Out als zijn Next Generation Cross-over EV. De auto staat op het CMF-EV-platform waar de nog op de Nederlandse markt te verschijnen Ariya gebruik van maakt. De SUV met een sterk aflopende daklijn heeft een herkenbaar Nissan-front, al is de concrete invulling ervan volledig nieuw. Net als de EQ-modellen van Mercedes-Benz heeft de Chill-Out een neus met een zwart masker waar de verlichting min of meer in is verborgen. Ook aan de achterkant van de showauto zien we een dergelijk zwart paneel waarin de verlichting is verwerkt. Het interieur van de elektrische SUV geeft een voorproefje van het binnenste van een volledig autonome auto, compleet met voetenbankje voor de voorpassagiers en een enorm infotainmentscherm.

Nissan Max-Out

Met de Max-Out laat Nissan een elektrisch model zien zoals je die maar zelden tegenkomt. De Max-Out is namelijk een elektrische cabriolet, een ogenschijnlijk vooral comfortabel model. De auto heeft een banaanachtig silhouet, een eigenwijs vormgegeven voorscherm en verlichting in dezelfde stijl als op de Chill-Out.

Nissan Hang-Out

De Hang-Out is een vooruitblik op een nieuw elektrisch model dat het midden lijkt te houden tussen een MPV en een SUV. Een echte cross-over dus. De praktisch ogende toekomstvisie heeft aan elke kant twee in tegenovergestelde richting openende schuifdeuren en wordt door Nissan omschreven als 'een mobiele ruimte'.

Nissan Surf-Out

De vierde en laatste van het stel is de Surf-Out, een vooruitblik op een multifunctionele elektrische pick-up waar je in een handomdraai een glazen kap over de laadruimte kunt zetten. De Surf-Out lijkt een vooruitblik op een compacte, lifestyle-achtige pick-up en lijkt als ultieme vrijetijdsmachine te fungeren.