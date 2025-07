Renault 5 als speelse en ruige offroader

De opgeruigde Renault 5 E-Tech Electric op deze digitale tekeningen is niet afkomstig uit de koker van Renault zelf, maar is een virtuele creatie van offroadspecialist Delta4x4. Vierwielaandrijving heeft -ie overigens niet.

Wat de designstudie wel heeft: 18-inch wielen met eromheen all-terrainbanden in de baat 255/55, aangepaste ophanging waardoor de auto 10 centimeter hoger op zijn poten staat én stevig uitgebouwde wielkasten. Om het plaatje compleet te maken, hebben de digitale knutselaars van Delta4x4 de Renault 5 voorzien van een dakrek en stickerwerk dat een 80's-sfeertje ademt.

Met de ruig ogende Renault 5 E-Tech Electric wil Delta4x4 naar eigen zeggen later zien wat het allemaal zou kunnen doen met de elektrische R5. Gaat hij in productie? Dat is nog niet zeker, maar waar een wil is, is een weg. Of om met de woorden van Delta4x4 te spreken: 'Als er genoeg animo is, worden dromen werkelijkheid.' Mocht de droom geen bedrog blijken, dan moet je volgens Delta4x4 rekenen op een prijs van €15.000 tot €20.000 voor het ombouwen van een Renault 5.