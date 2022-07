Nieuwe Suzuki Grand Vitara is hybride Toyota-broertje

Suzuki heeft het doek getrokken van een volledig nieuwe Grand Vitara. Mogelijk ken je de auto in iets aangepaste vorm al. De nieuwe Suzuki Grand Vitara is namelijk het broertje van een cross-over van Toyota.

De samenwerking tussen Toyota en Suzuki blijkt een heel vruchtbare. In Europa ken je ongetwijfeld de Suzuki Swace en de Across, auto's die achtereenvolgens een Toyota Corolla en RAV4 zijn met aangepaste designdetails. Toyota leent op zijn beurt de Baleno van Suzuki voor de Starlet en de Glanza. Onlangs maakten we kennis met de Toyota Urban Cruiser Hyryder, een nieuwe mild-hybride en hybride compacte cross-over waar nu een Suzuki-variant van bestaat: de nieuwe Grand Vitara. Om met het slechte nieuws te beginnen: vooralsnog zijn er geen plannen om de Grand Vitara in Europa te verkopen.

De Suzuki Grand Vitara is in mindere mate een Toyota-met-andere-badges dan de reeds genoemde Swace en Across. Sterker nog, de Toyota Urban Cruiser Hyryder is feitelijk meer een Suzuki Grand Vitara. De basis van het duo is namelijk ontwikkeld door Suzuki. Onderhuids vind je namelijk het Global C-platform, de basis die je ook onder de S-Cross en Vitara vindt.

Dat Suzuki het tweetal in de basis heeft ontwikkeld, betekent niet dat er geen Toyota-techniek in te bespeuren valt. Net als de Urban Cruiser Hyryder krijgt de Grand Vitara een 103 pk sterke 12v mild-hybride 1.5 van Suzuki, maar ook een hybride aandrijflijn van Toyota. Die laatste bestaat uit een 92 pk sterke 1.5 en een 80 pk sterke elektromotor, goed voor een systeemvermogen van 116 pk. In Nederland ken je die hybride hardware van de Yaris Hybrid en Yaris Cross Hybrid.

Kort voordat Toyota de Urban Cruiser Hyryder presenteerde, kwam Suzuki met de nieuwe Brezza. Die nieuwe Brezza fungeert als opvolger van de Vitara Brezza. De Vitara Brezza is in feite een kortere variant van de bij ons bekende Vitara. Die Vitara Brezza had ook weer een Toyota-broertje. Die heet simpelweg Urban Cruiser.