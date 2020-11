Facelift Friday: Suzuki Grand Vitara XL-7

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

Met de Across heeft Suzuki sinds kort weer een vrij forse SUV in huis. Een echte Suzuki is de auto echter niet, want je hoeft geen kenner te zijn om te zien dat het om een verbouwde Toyota RAV4 gaat. In de jaren 90 introduceerde Suzuki zijn eigen hoogpotige ‘gigant’, de Grand Vitara XL-7. Interessant is dat alleen die grootste versie van de Grand Vitara een facelift kreeg.

Een directe opvolger van de XL-7 is de Across natuurlijk niet. Niet alleen omdat er een heleboel tijd tussen de twee zit, maar vooral om dat de Across geen zevenzitter is. Toch ontlopen de twee elkaar niet eens zoveel als het om formaat gaat: de Grand Vitara XL-7 is 4.700 mm lang, de Across 4.635 mm.

De Grand Vitara XL-7 was een verlengde versie van de ‘gewone’ Grand Vitara, die er op zijn beurt al in twee lengte-varianten was. Opvallend genoeg gingen beide versies, zowel de vijfdeursvariant als de veel kortere driedeursversie, als ‘Grand Vitara’ door het leven. Daarmee wilde Suzuki in ieder geval in Europa onderstrepen dat het nieuwe, bollere model een slagje groter was dan zijn vierkante voorganger.

Betaalbaar

De XL-7 kreeg ten opzichte van de gewone vijfdeurs niet alleen en verder uitstekende kont, maar vooral ook een fors grotere wielbasis aangemeten. Als pure terreinbeul lijkt een kortere versie meer geschikt, maar de XL-7 bleek in de tijd vóór de stevige CO2-boetes een relatief betaalbare en ruime gezinsauto. Het model was zelfs leverbaar met een dikke V6, wat ‘m tegenwoordig meteen onverkoopbaar had gemaakt.

De Grand Vitara XL-7 verdween in 2006 van de markt, een jaar later dan de overige Grand Vitara’s van zijn generatie. Om dat mogelijk te maken, werd alleen de grootste versie wereldwijd van een nieuw front voorzien. De handig in één omlijsting opgesloten combinatie van koplampen en grille maakte het voor Suzuki mogelijk om met wat kleine ingrepen een anders ogende auto neer te zetten. De koplampen werden smaller, maar hoger en lopen vanaf 2004 helemaal tot de bumper door. Ze maken ruimte voor een grotere grille, die vanaf dat jaar in blokjes is opgedeeld. Een nieuwe voorbumper en wat wijzigingen aan het interieur zorgden ervoor dat dit model het nog een paar jaar kon uithouden.



Overigens verscheen er na de Grand Vitara XL-7 nog een XL7, zonder ‘Vitara’. Die SUV werd in samenwerking met General Motors ontwikkeld en wist Europa nooit via de officiële kanalen te bereiken.