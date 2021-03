Nieuwe Subaru WRX strekt de benen

De WRX geldt misschien nog wel meer dan de BRZ als de ultieme smaakmaker van Subaru. Er zit een nieuwe Subaru WRX in het vat, een sportieve vierwielaangedreven sedan die nu voor het eerst in productievorm is verschenen.

Subaru blikte met de Viziv Performance Concept al in 2017 vooruit op een nieuwe WRX, een auto die het in 2014 gepresenteerde model op termijn zou moeten opvolgen. Die auto is er nog altijd niet, maar het lijkt er nu écht op dat de nieuwe Subaru WRX niet lang meer op zich laat wachten. Op deze spionagefoto's is de nieuwe WRX te zien, een auto die trouw blijft aan het in 2014 op papier van de Impreza losgeweekte model.

Hoewel, losgeweekt ... De Subaru WRX is sinds 2014 officieel geen Impreza meer, maar de uitgaande generatie maakt wel gebruik van een aangepast platform en chassis van de vorige generatie Impreza. Die generatie Impreza werd in 2016 vervangen door de Impreza die je nu bij de dealers vindt. Het is nog even de vraag welke basis zich onder de Impreza-koets schuilhoudt, al mikken we erop dat het ook nu een heftig gemodificeerde variant van de Impreza is. Waar de in 2014 gepresenteerde WRX in feite oogt als een heftig vertimmerde Impreza Sedan met de neus van de Levorg, lijkt dat nu namelijk weer het geval. Het ingepakte testexemplaar op de foto's heeft namelijk dezelfde voorkant als de vorig jaar gepresenteerde nieuwe Levorg. De raamlijn van de gekiekte WRX wijkt ditmaal echter wel af van die van de Impreza Sedan van de huidige generatie en dat wijst er mogelijk op dat de nieuwe WRX weer iets verder van de Impreza af komt te staan.

De WRX-kenmerkende achterspoiler is op het ingepakte testmodel niet aanwezig, al verraadt de WRX zijn ware aard onder meer met zijn twee sets dubelloops uitlaatpijpen. Ook wijzen de openingen nabij de voorste wielkasten en het spoilerwerk aan zowel voor- als achterzijde op de aanwezigheid van WRX-genen. Het is nog even de vraag welke ongetwijfeld machtige machine zich in de Levorg-neus van de nieuwe WRX schuilhoudt. De uitgaande WRX schopte het tot 300 pk en 408 Nm, maar naar verluidt walst deze nieuwe knalsedan daar met een 400 pk en bijna 500 Nm sterke 2.4-liter boxermotor nog even dubbel en dwars overheen. Een officiële onthulling verwachten we nog later dit jaar. Het is nog even de vraag of de nieuwe Subaru WRX ook naar Nederland komt. De vorig jaar opgefriste Subaru BRZ krijgt immers geen Europees asfalt onder z'n wielen.