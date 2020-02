Nieuwe Subaru WRX STI zo'n 400 pk sterk

Hoewel reguliere versies van de vorige generatie Impreza en zijn XV/Crosstrek-broers al enkele jaren niet meer worden gebouwd, wordt de WRX STI gewoon nog geproduceerd. De sportieve topversie van de Impreza-familie, een sedan die naamtechnisch is losgeweekt van de Impreza, heeft nog altijd een 2,5-liter grote geblazen boxermotor als krachtcentrale. Die machine leverde in de laatste vorm waarin de WRX STI in Nederland leverbaar was 300 pk en 407 Nm koppel, cijfers waar de straks volledig nieuwe WRX STI alleen maar om kan lachen.

Althans, als we de berichtgeving van het normaliter goed geïnformeerde Forbes mogen geloven. Volgens het medium, dat zich baseert op een bron 'dichtbij Subaru', krijgt de nieuwe WRX STI een 2,4-liter grote boxermotor die maar liefst 400 pk en 490 Nm opwekt. De machine lijkt een afgeleide te worden van de 2.4 die Subaru in onder meer de Ascent, een niet in Europa leverbare SUV, levert. In de Ascent is die 2.4 256 pk sterk.

Subaru liet in 2017 de Viziv Performance STI Concept zien in Tokio. Met dat studiemodel gaf Subaru een indruk van wat autoland op optisch vlak van de nieuwe WRX STI kan verwachten. De nieuwe sportsedan moet volgend jaar op de markt komen.