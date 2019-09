Subaru WRX STI uitgezwaaid met EJ20 Final Edition

Subaru plaatste de EJ20 sinds 1989 in een groot deel van zijn snelle modellen en, niet te vergeten, in zijn rallyauto’s. Het ijzersterke blok met vier tegenover elkaar liggende cilinders heeft over de jaren een flinke naamsbekendheid opgebouwd onder liefhebbers van het merk.

Momenteel levert Subaru het blok alleen in WRX STI’s voor de Japanse markt. In de rest van de wereld is de auto uitgerust met een andere motor. Het is dan ook nog niet duidelijk of de EJ20 Final Edition leverbaar zal zijn in Europa of Nederland. Indien dat wel het geval is, zal je ‘m kunnen herkennen aan de 19 inch metende lichtmetalen wielen van BBS en de onvermijdelijke badges. De kans dat je de auto tegenkomt blijft echter klein: Subaru gaat hem in gelimiteerde oplage produceren.