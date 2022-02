Subaru (Impreza) WRX (2013) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

De snelle turbo-versies van de Subaru Impreza waren in de beginjaren ook in Nederland heel succesvol. Dat veranderde echter rap toen de auto door CO2-gerelateerde bpm-tarieven steeds duurder werd. Deze Subaru WRX van de derde generatie is hier dan ook een echte zeldzaamheid.

De Subaru Impreza ‘GT Turbo’ uit de jaren 90, al dan niet als 555, werd met de komst van de tweede generatie ‘WRX’ genoemd. Toen verschenen er ook STi-versies, met nog meer vermogen en een nog hogere achtervleugel. Al deze varianten, in veruit de meeste gevallen in sedan-vorm, zagen we nog best vaak op onze wegen. Wie een heleboel vermogen wilde voor zo min mogelijk geld kon niet om de auto heen, waarbij de boxermotor en de heftig bespoilerde koets voor extra spektakel zorgden.

Met de komst van generatie 3 werd alles anders. De Impreza kwam in 2007, de WRX verloor in de meeste landen de naam ‘Impreza’ en de stationwagonversie werd vervangen door een hatchback. De sedan bleef, maar vervulde in de meeste landen niet meer de hoofdrol. De overmacht op vermogensgebied was wat minder groot dan in de beginjaren en vanaf 2010 werd de auto zeer rap duurder, met dank aan de in dat jaar geïntroduceerde CO2-tabel voor de berekening van de bpm. Ter vergelijking: De laatste WRX STi van de tweede generatie was met dik 52 mille al aan de prijs, maar de nieuwe deed er met 65- en later dik 70.000 euro nog een hele flinke schep bovenop.

Klaar, dus, maar elders op de wereld ging de WRX lekker door. Vermogens stegen door tot boven de 300 pk en de koets werd steeds breder. Dat laatste was aanvankelijk voorbehouden aan de WRX STi, maar vanaf 2010 kreeg ook de reguliere WRX deze extreem uitgebouwde koets. Let wel, het gaat hier niet om opgeplakte wielkastverbreders, maar om aparte, unieke voor- en achterschermen én achterdeuren.

De auto die we hier zien, staat op kenteken als WRX STi. Het lijkt echter om een ‘gewone’ Subaru WRX te gaan, maar dan van na die verbreding. De enige reden om dit aan te nemen is dat STi-badges ontbreken en er in plaats daarvan slechts ‘WRX’ prijkt in de grille, op de voorschermen en op de achterklep. Volgens de specificaties heeft de auto uit 2013 268 pk, volgens het kenteken 300. Hoe dan ook: meer dan zat!

Dit is geen origineel Nederlandse WRX, maar hoogstwaarschijnlijk een Amerikaans exemplaar. Het ontbreken van knipperlichten in de spiegels en de oranje reflectoren in de koplampen geven dat weg. De auto is voor WRX-begrippen nog aardig origineel, al zijn de wielen en de uitlaat overduidelijk wel opgewaardeerd. Ook zonder die elementen is dit een vrijwel unieke verschijning in Nederland.