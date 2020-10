Nieuwe Subaru BRZ komt nog dit jaar

Subaru plaatst op een van zijn Twitterpagina's een afbeelding waarop een stukje van een ingepakt model te zien is. Veel geeft de afbeelding niet vrij, zo brengt Subaru slechts een wiel en een koelsleuf voor het voorportier in beeld. Interessanter is de aankondiging waarmee de afbeelding hand in hand komt. Subaru laat namelijk weten dat het in de herfst van dit jaar het doek trekt van de volledig nieuwe Subaru BRZ.

De Subaru BRZ, die sinds medio dit jaar niet meer wordt geproduceerd, is het zustermodel van de GT86 van Toyota. De BRZ kwam net als de GT86 in 2012 op de internationale automarkt en was een relatief betaalbare coupé met een 200 pk sterke atmosferische 2.0 die zijn vermogen via een handgeschakelde bak naar de achterwielen stuurde. Zowel de BRZ als de GT86 is de afgelopen jaren meermaals gefacelift om het uiterlijk enigszins actueel te houden. Momenteel is alleen de GT86 nog in productie, maar ook voor die auto beginnen de jaren nu echt te tellen. Overigens had het tweetal in de vorm van de alleen in Noord-Amerika geleverde Scion FR-S nog een derde zustermodel.

Over de nieuwe generatie Subaru BRZ en Toyota GT86 is nog weinig bekend, al zullen het opnieuw achterwielaandrijvers worden. Of de Japanse fabrikanten de atmosferische 2.0 aan de wilgen hangen en kiezen voor een turbomotor, is op dit moment ook nog niet met zekerheid te zeggen. Het is zelfs niet ondenkbaar dat de nieuwe BRZ en GT86 onderhuids op een doorontwikkeling van het huidige platform komen te staan. We zijn benieuwd!

Nederland

In Nederland zijn sinds 2012 slechts 38 Subaru's BRZ verkocht. In het Nederlandse introductiejaar 2012 werden 22 exemplaren geregistreerd, in 2014 en 2015 respectievelijk 8 en 7. In 2016 werd de laatste BRZ in ons land gekentekend. Toyota heeft in Nederland 156 GT86's verkocht. Ook Toyota verkocht in introductiejaar 2012 de meeste exemplaren van zijn coupé. In dat jaar vonden 113 GT86's een eigenaar. In 2013 werden nog slechts 14 stuks gekentekend. In de jaren 2014, 2015 en 2016 vonden achtereenvolgens 13, 6 en 1 GT86('s) een baasje.