'Nieuwe Subaru BRZ niet voor Europa'

Subaru heeft al twee keer een teaser vrijgegeven van de op stapel staande grondig herziene BRZ. Subaru en Toyota maakten eerder bekend met nieuwe generaties van zustermodellen BRZ en GT86 te komen en volgens de Amerikaanse tak van Subaru wordt de BRZ al op 18 november onthuld. Wat blijkt nu? De BRZ komt niet naar Europa.

Een zegsman van Subaru heeft aan het Engelse Autocar bevestigd dat de nieuwe BRZ die Subaru over enkele weken presenteert, alleen voor de Amerikaanse markt is bestemd. Plannen om hem naar Europa te halen zouden de Japanners niet hebben. Volledig nieuw is de op stapel staande BRZ overigens niet, zo blijkt. De achterwielaangedreven coupé zou namelijk gewoon gebaseerd zijn op het reeds bekende model. Wel krijgt de coupé een grondig herziene koets én een verse krachtbron. De atmosferische 2.0 zou ingewisseld worden voor een 2,4-liter viercilinder boxer met turbo. Die motor tref je overigens in 260 pk en 376 Nm sterke vorm in de Verenigde Staten aan in de nieuwe Outback, evenals in de hier niet leverbare Legacyen Ascent. Dat zou de BRZ een stuk pittiger maken, het huidige model moet het met 200 pk stellen.

In Nederland zijn tussen 2012 en 2016 in totaal 38 exemplaren van de BRZ geregistreerd. Tweelingbroer Toyota GT86 ging in ons land 156 keer over de toonbank. Overigens had het tweetal in de vorm van de alleen in Noord-Amerika geleverde Scion FR-S nog een derde zustermodel.