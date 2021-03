Toyota en Subaru kondigen sportief model aan

Toyota en Subaru presenteren op 5 april een nieuw samen ontwikkeld model. Daarbij geven de merken aan hun samenwerking verder te versterken. Zowel Subaru als Toyota verklapt niets over de te presenteren auto, maar het is straks Koji Sato, president van Toyota's Gazoo Racing-afdeling, die namens Toyota het woord gaat voeren. Dat wijst er in ieder geval op dat de nieuwkomer een sportief model is.

Zou Toyota dan eindelijk een nieuwe GT86 presenteren? Het zou zomaar kunnen. Eind 2019 bevestigden de twee merken dat er een nieuwe generatie van de samen ontwikkelde Toyota GT86 en Subaru BRZ op handen is. In november 2020 stelde Subaru de vernieuwde BRZ aan de wereld voor. Die BRZ was echter een grondig gefacelifte variant van het in 2012 gepresenteerde origineel. De BRZ kreeg een opgefriste neus, een gewijzigde achterkant en een nieuwe 2.4-liter boxermotor die met 231 pk krachtiger was dan de 200 pk sterke 2.0 van zijn voorganger.

Die verse BRZ is vooralsnog puur een Amerikaanse aangelegenheid. Hoewel de herziene BRZ net als het model ervoor in Subaru's Gunma-fabriek in Japan wordt gebouwd, zouden er geen plannen zijn om de BRZ naar Europa te verschepen. Dat kan een aantal dingen betekenen. Of de nieuwe Subaru BRZ komt alleen niet naar Europa maar zal wel elders in de wereld worden verkocht, óf de Amerikaanse BRZ is niet de internationale versie van de nieuwe BRZ en Toyota GT86. Wij mikken erop dat de Toyota op 5 april de nieuwe GT86 presenteert, die mogelijk sterke gelijkenissen vertoont met de reeds bekende facelift-BRZ. Mogelijk is het alleen de GT86 die naar Europa komt en houdt Subaru zijn BRZ buiten de Europese landsgrenzen.

Helemaal zeker is het nog niet. Zo zinspeelt Toyota al jaren op de komst van een kleiner sportief model. Op 5 april geven Toyota en Subaru uitsluitsel.