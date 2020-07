Subaru BRZ uit productie

In Nederland zijn de Subaru BRZ en diens broertje Toyota GT-86 al niet meer leverbaar, maar nu meldt Subaru ook in Japan dat het einde daar is.

Toegegeven, we hadden er Google Translate en een tip van Carscoops.com voor nodig, maar op de Japanse website van Subaru staat het echt. De Subaru BRZ is ook daar alleen uit voorraad leverbaar, zodat bepaalde wensen op het gebied van kleuren en uitvoeringen niet langer gegarandeerd ingewilligd kunnen worden.

Hoewel Toyota het in z’n thuisland nog niet bevestigt, heeft dit ongetwijfeld ook gevolgen voor BRZ-broertje GT86. Subaru is het merk dat aan de wieg stond van deze achterwielaangedreven coupé met boxermotor en de auto’s werden ook bij Subaru gebouwd.

Supra 2.0

Wie in Nederland op zoek gaat naar een GT86, wordt door Toyota inmiddels doorverwezen naar de modelpagina van de Supra. Heel gek is dat overigens niet, want in de nieuwe 2.0-viercilinder-vorm is die Supra niet veel duurder dan de basisversie van de GT86. Bij Subaru laat het sportieve model een groter gat achter. Het merk heeft geen alternatief, en biedt vooralsnog in Nederland alleen nog de XV, Forester en Outback aan. Toch gloort er hoop, want in 2019 riepen beide merken nog dat er wel degelijk een opvolger voor de lollige tweeling in de pijplijn zit.

Scion

De coupé van Subaru en Toyota werd eind 2011 onthuld en verscheen in 2012 op de markt. Behalve de namen Toyota GT86 en Subaru BRZ is de auto ook leverbaar geweest onder de vlag van het inmiddels ter ziele gegane submerk Scion, dat hem als FR-S in de Noord-Amerikaanse showrooms had.

De Toyota is afhankelijk van de markt ook geleverd als Toyota 86 en Toyota FT86, waarbij de 86 te allen tijde een verwijziging is naar de legendarische AE86. Dat model uit de jaren 80 was de laatste Corolla met achterwielaandrijving en is uitgegroeid tot een sportief icoon in onder meer de driftwereld.