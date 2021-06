Vijf sportcoupés voor minder dan 20.000 euro

De opvolger van de Nissan 370Z komt niet naar Europa en dat is jammer, ook al hielden we er stiekem al rekening mee. Het besluit van Nissan betekent dat de spoeling aan enigszins bereikbare sportcoupés er niet dikker op wordt. Gelukkig biedt de occasionmarkt soelaas! Wat te denken van deze vijf leuke gebruikte exemplaren?

1. Audi TT 1.8 5V Turbo (Mk1) - € 8.850

Het lijstje trappen we af met één van de goedkoopste opties: de eerste generatie Audi TT. Dit exemplaar stamt uit 2006, maar de TT is alweer sinds 1998 op de markt. Smaken verschillen, maar het gladde en strakke ontwerp van de TT is toch behoorlijk goed opgedroogd. Toegegeven, uitgesproken sportief is de TT niet als het gaat om zijn rij-eigenschappen, maar in ieder geval kom je vlot voor de dag. Deze 1.8 5V Turbo met 163 pk ziet er nog behoorlijk goed uit en heeft 131.253 kilometer achter de kiezen, vandaar de nog vrij stevige prijs. Voor een stuk minder vind je ook al zat oudere TT's met wat meer op de teller, niet zelden krachtiger gemotoriseerde quattro-versies.

2. Peugeot RCZ 1.6 THP - €10.945

De Peugeot RCZ mag rustig gezien worden als de Franse TT. Met name het silhouet van de coupé en de vorm van de achterste zijruiten doen erg denken aan die van de concurrent uit Ingolstadt. Desondanks heeft de RCZ wel een geheel eigen uitstraling en komen de Peugeot-genen duidelijk naar voren in het design. Deze 1.6 THP komt uit 2011 en heeft 138.774 kilometer gelopen. Pas wel op bij een eventuele aanschaf, want dit blok staat erom bekend dat hij een behoorlijke slok olie lust.

3. Mini Coupé Cooper S - € 11.295

Ooit een auto een petje zien dragen? Nee? Bij de Mini Coupé lijkt het er haast op dat hij achterstevoren een petje draagt, want de vorm van het dak is behoorlijk uniek te noemen. Bij de zijruiten loopt het dak eerst in een vloeiende boog naar beneden, om vervolgens in een scherpe knik weer schuin omhoog te gaan. Strikt genomen is de Mini Coupé een hatchback, maar door zijn uitstraling en het feit dat het een tweezitter is, nemen we hem toch mee in het lijstje. Het ontwerp moet je ding zijn, maar door het lagere dak en de schuinere voorruit is hij aerodynamischer dan een reguliere Cooper en ligt het zwaartepunt lager. Deze brandweerrode Cooper S komt uit 2012 en heeft 119.898 kilometer gelopen.

4. Subaru BRZ - € 18.900

We maken even een flinke prijssprong naar deze Japanner: de Subaru BRZ. Subaru en Toyota ontwikkelden deze sportcoupé samen, hij is ook nog geleverd als Toyota GT86 en in Amerika kwam hij op de markt als Scion FR-S. De BRZ is één van de laatste overgebleven relatief betaalbare sportcoupés. Onder de kap ligt een 200 pk sterke atmosferische viercilinder boxer, die in dit exemplaar - zoals het hoort - gekoppeld is aan een handbak. Hij heeft 104.412 kilometer gelopen en is de goedkoopste BRZ die op de AutoWeek-occasionzoeker staat. Voor een GT86 moet je al gauw meer dan 20 mille aftikken. De opvolger van de Subaru BRZ komt niet naar Europa, maar gelukkig is er ook goed nieuws: de GR86 komt namelijk wél onze kant op!

5. Nissan 350Z - € 18.950

De hekkensluiter van dit occasionlijstje is een voorganger van de Nissan 400Z die in de inleiding al even langskwam. De Nissan 350Z kwam op de markt in 2002 en was de langverwachte opvolger van de 300ZX. Deze 350Z ziet er nog behoorlijk goed uit en heeft slechts 81.542 kilometer gelopen. Goedkopere exemplaren zijn zeker te vinden, maar zo zien we ze graag. Met 280 pk is de Z veruit de krachtigste auto uit dit lijstje. De Nissan Z krijgt vooralsnog dus geen nieuw hoofdstuk in ons land, maar met deze occasion kun je vast en zeker je lol op.

Uiteraard is dit lijstje niet limitatief. Heb jij nog een goede suggestie gevonden in de AutoWeek occasionzoeker? Laat hem achter in de reacties!