Nieuwe Subaru BRZ schemert door

Subaru gunde bezoekers van het in in de Amerikaanse staat Arizona gehouden Subaru Tecnica International Subifest een snelle preview van de nieuwe BRZ, gelukkig voor ons zijn daar door bezoekers wat kiekjes van de nieuwe BRZ geschoten!

Subaru blijft met de nieuwe BRZ trouw aan het concept van het origineel, dat betekent dat ook de nieuwe BRZ een relatief compacte coupé wordt. De daklijn loopt net na de voorruit vrij sterk af om vervolgens te eindigen in een korte sedanklep. De raampartij lijkt sterk op die van de inmiddels uit productie gegane eerste BRZ, al loopt de rechte schouderlijn voor het achterste zijruitje langer door en gaat hij scherper omhoog. Opvallend is ook de koelsleuf die Subaru in het voorscherm heeft aangebracht. In de achterklep lijkt een kleine spoiler te zijn geïntegreerd. Net als het huidige model is ook de nieuwe BRZ door Subaru en Toyota gezamenlijk ontwikkeld. Op termijn komt Toyota dus ook met een opvolger van de huidige GT86.

Over de techniek van de nieuwe Subaru BRZ en Toyota GT86 is nog niets officieel bekend, al zal het tweetal natuurlijk weer achterwielaangedreven zijn. Of de atmosferische 2.0 plaats moet maken voor een turbomotor, is dan ook nog een mysterie. Het is zelfs mogelijk dat de nieuwe BRZ en GT86 onderhuids op een doorontwikkeling van het huidige platform komen te staan, maar ook dat is niets meer dan pure speculatie. Deze herfst wordt alles duidelijk, de nieuwe BRZ wordt namelijk al vrij snel gepresenteerd.

Nederland

In Nederland zijn sinds de lancering van de BRZ in 2012 slechts 38 Subaru's BRZ verkocht. In het eerste verkoopjaar werden 22 exemplaren geregistreerd, in 2014 en 2015 respectievelijk nog slechts 8 en 7. In 2016 werd de laatste BRZ in ons land gekentekend.