Gelekt: nieuwe Subaru BRZ

De nieuwe Subaru BRZ is al volledig te zien! De sportcoupé beleeft vanmiddag nog zijn officiële debuut, maar nu is al duidelijk wat we mogen verwachten.

Iemand kon blijkbaar niet wachten en heeft de eerste foto's van de nieuwe Subaru BRZ de wijde wereld in geslingerd. Via verschillende Instagramaccounts druppelen de eerste beelden van de sportieve Japanner het internet op. Daarop is duidelijk te zien dat de BRZ voor een deel helemaal nieuw is, maar dat er ook wat bekends blijft.

De basisvorm blijft immers gelijk en dat heeft uiteraard te maken met het feit dat het niet om een van de grond af nieuw ontwikkelde generatie gaat. De huidige BRZ, die uit 2012 stamt, gaat in stevig geëvolueerde vorm dus gewoon nog even door. Vooral de daklijn en de C-stijl verraden de basis. Toch is Subaru erin geslaagd om met een compleet nieuwe neus en kont de BRZ weer fris voor de dag te laten komen. Ook door het interieur is duidelijk een gum gegaan en is men grotendeels opnieuw begonnen. Het geheel oogt strakker dan voorheen en eigenlijk vertoont enkel de bediening van de klimaatregeling nog echt sterke overeenkomsten met dat van de afzwaaiende BRZ.

Dat de basis dus hetzelfde blijft, betekent waarschijnlijk ook dat het weer een achterwielaangedreven auto is met een viercilinder boxermotor. Er gaan geruchten dat de BRZ wel een klap krachtiger wordt, omdat men er voortaan de geblazen 2,4-liter boxer in zou hangen. Die is in andere Subaru's goed voor 260 pk en 376 Nm vermogen. Gelukkig krijgen we snel antwoord van Subaru en zullen we ook snel meer van de BRZ te zien krijgen, want de onthulling is later vandaag. Eén ding weten we al wel zeker: de nieuwe Subaru BRZ komt helaas niet naar Europa.