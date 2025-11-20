Ga naar de inhoud
Nieuwe Nissan Navara is geleend van Mitsubishi

Nissan Navara
Lars Krijgsman

Toyota heeft de Hilux, Mitsubishi de L200 en Nissan de Navara. Die Nissan Navara is nu helemaal nieuw. Voor Nissan, in ieder geval. Ook ditmaal hebben we te maken met een nieuwe Nissan die eigenlijk een Mitsubishi is.

Renault, Nissan en Mitsubishi wisselen onderling maar wat graag modellen uit. In Europa zijn de meeste modellen van Nissan stiekem een Renault. De Nissan Leaf vindt in de Verenigde Staten straks ook als Mitsubishi zijn weg door het bestaan en onlangs maakten we kennis met de Nissan Rogue Plug-in Hybrid. Die laatste is weinig meer dan een Mitsubishi Outlander waaraan Nissan een enigszins eigen draai heeft gegeven. Nu maken we kennis met de nieuwe Nissan Navara. Ook dat is een Mitsubishi. Een L200/Triton, om precies te zijn.

Je hoeft absoluut geen getraind oog te hebben om te zien dat de Nissan voor de nieuwe Navara heeft mogen sleutelen aan de Mitsubishi L200. Kijk maar eens naar de vormgeving van de voor- en achterschermen, of naar de geul die vanuit de laadbak overloopt in het achterportier. Ook de raampartij van de nieuwe Navara is duidelijk uitwisselbaar met die van de Mitsubishi. Toch heeft Nissan van de voorzijde iets eigens weten te maken. De Navara deelt weliswaar zijn motorkap met de Mitsubishi L200/Triton, maar heeft verder een volledig eigen front. Van de vormgeving van de bumper tot de grille tot de koplampen en de invulling daarvan. Over het interieur kunnen we kort zijn. Dat is - op de logo's na - identiek aan dat van de pick-up die als basis dient.

Mitsubishi L200

Deze Mitsubishi L200 dient als basis voor de nieuwe Nissan Navara.

Onder de kap ligt in alle gevallen een 2,4-liter viercilinder dieselmotor. Die levert 204 pk en 470 Nm. Schakelen gaat altijd met een zestraps automaat. De nieuwe Nissan Navara debuteert direct als ruig aangeklede Pro-4X. Net als van het vorige model komt er in Australië - waar de nieuwe Navara nu is gepresenteerd - ook een nog ruiger uitgedoste variant. Die heet Warrior en met de Warrior Concept blikt Nissan nu al daarop vooruit.

Nissan Navara Warrior

Deze Navara Warrior Concept blikt vooruit op een nóg ruigere variant.

We verwachten deze Nissan Navara niet in Nederland op de markt. Verder achten we de kans bijzonder klein dat Mercedes-Benz het weer aandurft om van de Navara een X-klasse te maken. 

Bestelauto's

