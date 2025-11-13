Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Nieuwe Nissan Navara wordt geleend van Mitsubishi – tijd om terug te geven

De andere kant op

4
Nissan Navara teasers
Nissan Navara teasersNissan Navara teasersNissan Navara teasersNissan Navara teasersMitsubishi L200Mitsubishi L200
Lars Krijgsman

Mitsubishi leent van Renault het ene na het andere model. Nu is het tijd om terug te geven. Niet aan Renault, maar aan Nissan. De Mitsubishi L200 gaat straks namelijk ook als Nissan Navara door het leven.

Het modellengamma van Mitsubishi bestaat in Europa inmiddels voornamelijk uit modellen van Renault waar een Mitsubishi-designsaus overheen is uitgegoten. De Colt is een Clio, de ASX een Captur, de Grandis een Symbioz en de splinternieuwe elektrische Eclipse Cross een Scenic. Buiten Europa is het een ander verhaal, want daar is het gros van de modellen van Mitsubishi in de basis wél een eigen geheel eigen product. Toch is de tijd van teruggeven gekomen. Mitsubishi leent de pick-up L200 uit. Niet aan Renault, maar aan Nissan.

Mitsubishi L200

Deze Mitsubishi L200 dient als basis voor de Navara.

De in 2023 gepresenteerde huidige generatie van de Mitsubishi L200 dient namelijk als basis voor de nieuwe Nissan Navara. De Nissan Navara is in Nederland al enkele jaren niet meer leverbaar en er worden in Europa ook geen Navara's meer gebouwd. Elders in de wereld nog wel en dus is het inmiddels ruim elf jaar oude model in onder meer Australië en Nieuw-Zeeland gewoon nog te koop. Vooralsnog kondigt Nissan specifiek voor die twee landen een volledig nieuwe Navara aan. Hoewel de ingepakte nieuwe Nissan Navara van opzij bezien sterke gelijkenissen met de L200 vertoont – kijk maar eens naar de raamlijn en de al zichtbare vouwen in de achterportieren – krijgt de Navara tot op zekere hoogte een eigen front.

De nieuwe Nissan Navara verwachten we niet in Nederland.

4 Bekijk reacties
Bestelauto's

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Nissan Navara 2.3 dCi N-Connecta King Cab 70dkm 4x4 1ste Eig

Nissan Navara 2.3 dCi N-Connecta King Cab 70dkm 4x4 1ste Eig

  • 2021
  • 69.782 km
€ 27.900
Nissan Navara 2.5 dCi XE King Cab 4WD Airco

Nissan Navara 2.5 dCi XE King Cab 4WD Airco

  • 2010
  • 254.493 km
€ 6.495
Nissan Navara 2.5 dCi LE King Cab 4X4 EXPORT NO APK!

Nissan Navara 2.5 dCi LE King Cab 4X4 EXPORT NO APK!

  • 2006
  • 299.076 km
€ 7.805

Lees ook

Nieuws
Mitsubishi L200

Nieuwe Mitsubishi L200: extravagant bakbeest

Nieuws
Mitsubishi L200 teaser

Nieuwe Mitsubishi L200 klaar voor debuut

Nieuws
Ebro

Nissan Navara krijgt tweede leven als elektrische pick-up

Nieuws
Mitsubishi XRT Concept

Mitsubishi XRT Concept blikt vooruit op nieuwe L200

Nieuws
Spyshots Mitsubishi L200

Nieuwe Mitsubishi L200 op pad

Lezersreacties (4)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.