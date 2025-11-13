Mitsubishi leent van Renault het ene na het andere model. Nu is het tijd om terug te geven. Niet aan Renault, maar aan Nissan. De Mitsubishi L200 gaat straks namelijk ook als Nissan Navara door het leven.

Het modellengamma van Mitsubishi bestaat in Europa inmiddels voornamelijk uit modellen van Renault waar een Mitsubishi-designsaus overheen is uitgegoten. De Colt is een Clio, de ASX een Captur, de Grandis een Symbioz en de splinternieuwe elektrische Eclipse Cross een Scenic. Buiten Europa is het een ander verhaal, want daar is het gros van de modellen van Mitsubishi in de basis wél een eigen geheel eigen product. Toch is de tijd van teruggeven gekomen. Mitsubishi leent de pick-up L200 uit. Niet aan Renault, maar aan Nissan.

De in 2023 gepresenteerde huidige generatie van de Mitsubishi L200 dient namelijk als basis voor de nieuwe Nissan Navara. De Nissan Navara is in Nederland al enkele jaren niet meer leverbaar en er worden in Europa ook geen Navara's meer gebouwd. Elders in de wereld nog wel en dus is het inmiddels ruim elf jaar oude model in onder meer Australië en Nieuw-Zeeland gewoon nog te koop. Vooralsnog kondigt Nissan specifiek voor die twee landen een volledig nieuwe Navara aan. Hoewel de ingepakte nieuwe Nissan Navara van opzij bezien sterke gelijkenissen met de L200 vertoont – kijk maar eens naar de raamlijn en de al zichtbare vouwen in de achterportieren – krijgt de Navara tot op zekere hoogte een eigen front.

De nieuwe Nissan Navara verwachten we niet in Nederland.