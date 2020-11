Nissan gaat produceren in Ghana

Nissan heeft met zijn Afrikaanse handelspartner Japan Motors Trading plannen opgetuigd om binnenkort in Ghana een productiefaciliteit te openen. In de Ghanese hoofdstad Accra moet een fabriek uit de grond worden gestampt waar Nissan en Japan Motors Trading als eerste de onlangs vernieuwde Navara gaan produceren. De te bouwen Navara's zijn niet voorbehouden aan de automarkt van Ghana, maar moeten ook naar andere Afrikaanse landen worden geëxporteerd. Nissan heeft in Afrika al fabrieken staan, namelijk in Zuid-Afrika, Egypte en Nigeria. De bouw van de nieuwe fabriek is al begonnen.

Nissan en Japan Motors Trading zijn geen vreemden van elkaar. Ook is het niet voor het eerst dat Nissan in Ghana auto's gaat bouwen. In 1958 importeerde S. Kalmoni & Sons, wat later Japan Motors Trading zou worden, de eerste Datsuns in Ghana. Midden jaren zestig opende Japan Motors Trading samen met Nissan een assemblagelijn in de stad Tema, waar diverse pick-ups van Datsun in elkaar werden gezet. In 1970 werd een tweede assemblagelijn geopend waar de 120Y van de band liep. In 1980 gingen de fabrieken wegens economisch bar slechte tijden dicht.