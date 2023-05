Nissan Navara krijgt tweede leven als elektrische pick-up

Nissan schroeft de Navara sinds eind 2021 niet meer in Spanje in elkaar. In mei werd bekend dat Nissan Motor Ibérica - verantwoordelijk voor de productie van Nissan in Spanje - zou sluiten. Daarmee verloren duizenden mensen hun baan en kwam er een eind aan de voor de Europese markt bestemde versies van Nissan's pick-up. De Nissan Navara wordt nog in Mexico, China en Argentinië geproduceerd en onder meer in Thailand geassembleerd, maar het Spaanse Navara-boek sluit zich nog niet volledig. De Nissan Navara keert namelijk terug als volledig elektrische pick-up met een historisch verantwoorde merknaam.

Ebro. Dat is de merknaam waaronder de Navara voortleeft als elektrische pick-up. Achter Ebro gaat een samenwerking schuil van de Spaanse bedrijven Jaton Racing, Api Brothers, Btech en Nexus Projetes. Die kun je direct vergeten. Wél weten we dat de elektrische Ebro van de band gaat lopen in wat nu het D-Hub (Decarbonisation Hub) heet in Barcelona en dat in beheer is van een consortium van 30 bedrijven. Ebro steekt niet onder stoelen of banken dat zijn elektrische pick-up 'gewoon' een aangepaste Navara met een elektrische aandrijflijn is. Door bestaande delen en machines te gebruiken, moet het bedrijf de kosten laag kunnen houden. Merknaam Ebro ken je mogelijk van tractoren en andere bedrijfswagens, waaronder de F108 op basis van de Alfa Romeo F12.

De Ebro moet een elektrisch bereik van tot 440 kilometer krijgen, legt 2.300 kilo in de schaal en wordt tot een bepaald niet kinderachtige 300 pk sterk. Dat vermogen van 300 pk is voor een met twee elektromotoren uitgeruste en dus vierwielaangedreven variant. Reken ook op de komst van milder gemotoriseerde versies met een enkele elektromotor. In 2024 moet de Ebro in flinke aantallen gebouwd worden. In de D-Hub moeten jaarlijks tot 60.000 auto's gebouwd kunnen worden. Ook zijn er plannen om in Barcelona een andere elektrische bedrijfswagens te gaan bouwen, waaronder door en van Zeroid dat onder meer een elektrische Sprinter produceert.