Nissan Narava krijgt SUV-broer

Nissan is inmiddels aan het teasen geslagen voor de komst van een gefacelifte Navara. De in 2014 gepresenteerde huidige generatie van de pick-up gaat onder het mes en dat heeft ongetwijfeld ook gevolgen voor de zustermodellen van de Navara. Dat zijn er nogal wat. Kennen we de inmiddels ter zielen gegane Mercedes-Benz X-klasse nog? Of de in Nederland nooit geleverde Renault Alaskan? Daarmee hebben we ze nog niet eens allemaal genoemd. Zo levert de Chinese fabrikant Dongfeng in China namelijk de Rich 6, een vertimmerde Navara waarvan zelfs een elektrische versie bestaat. Het is die Chinese Rich 6 waar het Navara-nieuws van vandaag betrekking op heeft. Dongfeng komt namelijk met een SUV-versie van zijn in licentie gebouwde aangepaste Navara. We presenteren: de Palaso.

Dongfeng heeft met de Palaso voor een relatief eenvoudige manier gekozen om van de Rich 6 een SUV te maken. Bij diverse bedrijven kun je opteren voor een dichte opbouw voor de laadbak, maar de koets van deze Palaso bestaat daadwerkelijk uit 'één geheel' en is dus niet te scheiden. Aan de rest van de koets verandert nagenoeg niets en dus zijn zaken als de deuren gewoon uitwisselbaar met die van de Navara. Het levert een bijzonder geheel op, zeker omdat de achterste raampartij zich een stuk hoger bevindt dan de zijruiten. De Palaso is 5,23 meter lang en daarmee is hij enkele centimeters korter dan zijn Rich 6-broer. De koets is in totaal 1,99 meter hoog en daarmee is hij een kleine 20 centimeter hoger dan het origineel. Op de motorenlijst geen 2.3 dCi-dieselmachine zoals die van de Navara en ook geen elektrische aandrijflijn zoals bij de Rich 6. De Dongfeng Palaso is alleen leverbaar met een 231 pk en 300 Nm sterke geblazen 1.8, een benzinemotor die is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. In de basis is de Palaso een achterwielaandrijver. Wie bijbetaalt, kan ook een vierwielaangedreven versie krijgen.

Liever een andere SUV op basis van de Navara? Dan kun je in Nederland zoeken tot je een ons weegt. De Chinese consument kan echter nog opteren voor de Nissan Terra, een door Nissan zelf ontwikkelde SUV met Navara-genen. Op basis van de eerste generatie Navara (D22) - waar Peugeot via zijn Chinese partner Dongfeng óók een versie van leverde - bestond in China ook een SUV-achtige versie. Die opvallende creatie werd door het samenwerkingsverband Zhengzhou Nissan geproduceerd.