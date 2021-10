Nissan Navara als tweezitter

AutoWeek is er ook voor wie verder kijkt dan zijn autoneus lang is en het ook interessant vindt welke modellen en modelvarianten er allemaal niet in Nederland worden verkocht. Speciaal voor hen hebben we een nieuwe variant van de in Nederland niet meer leverbare Navara in de aanbieding.

In Europa is het halverwege volgend jaar waarschijnlijk over en uit voor de Nissan Navara. De fabriek in het Spaanse Barcelona waar de Europese versies van de Navara van de band lopen, sluit volgend jaar namelijk zijn poorten. Hoewel Nissan zegt te onderzoeken of een 'doorstart' mogelijk is door bijvoorbeeld in Thailand gebouwde exemplaren naar Europa te verschepen, moeten we er vooralsnog van uitgaan dat dat we volgend jaar afscheid nemen van de Navara. In Nederland kennen we het model vooral als Double Cab, dus met vier volwaardige portieren en een achterbank, en als King Cab met korte aan de achterkant scharnierende deurtjes en een 'ontbrekende achterbank'. In onder meer Australië levert Nissan een Single Cab als chassiscabine (foto 18), maar Zuid-Afrika maakt nu kennis met een heuse conventionele Single Cab, compleet met fatsoenlijk ogende laadbak en met opstapje in de flank.

Deze in Zuid-Afrika (waar pick-ups ook wel 'Bakkie' worden genoemd) gepresenteerde Single Cab van deze gefacelifte Navara lijkt een unieke aanbieding te zijn. Het model is 5,24 meter lang, al zijn rianter aangeklede versies dankzij ander bumperwerk 10 centimeter langer. De laadbak is 2,31 meter diep terwijl de cabine zelf plek biedt aan twee inzittenden. De King Cabs hebben - buiten Nederland - een kleine achterbank, maar daar is in de Single Cab absoluut geen plek. Nissan levert de Navara Single Cab met een 161 pk en 223 Nm sterke 2.5 viercilinder, maar heeft ook 2.5 biturbo diesels met 163 pk en 190 pk op de bestellijst staan. Zowel de 160 pk als 190 pk zelfontstekers zijn met achterwielaandrijving en met vierwielaandrijving verkrijgbaar. Het maximum laadvermogen bedraagt - afhankelijk van de gekozen uitvoering - 1.065 tot 1.144 kilo.

Volladen maar, maar dan wel met z'n tweetjes. En in Zuid-Afrika.