Nissan Navara vernieuwd

Daar is-ie, de vooral optisch grondig gefacelifte versie van de in 2014 gepresenteerde huidige Navara. De pick-up, een concurrent van auto's als de Mitsubishi L200, Toyota Hilux en Ford Ranger, krijgt een nieuwe voor- en achterkant. De pick-up is nog altijd als Navara herkenbaar, maar oogt met zijn hoekigere lijnen een stuk moderner. De koplampen behouden hun vorm, maar krijgen een compleet nieuwe led-indeling. Tussen de kijkers plaatst Nissan voortaan een veel grotere en bredere grille, dat wordt omlijst door zilverkleurige afwerking. In de volledig herziene voorbumper nemen we zilverkleurige en zwarte kunststof afwerking waar én rond de verplaatste mistlampen is een hoekige uitstulping te zien.

Ook aan de achterzijde is er het een en ander op de schop genomen. We zien herziene achterlichten die, net als de koplampen, weliswaar hun oude vorm behouden maar voortaan worden ingevuld met led-techniek. Ook de achterklep is gewijzigd. Voortaan is over de gehele breedte modelnaam 'Navara' te lezen. Onderaan hangt een nieuwe bumper. De aanpassingen die Nissan in het interieur doorvoert, zijn minder ingrijpend. De Navara krijgt een nieuw stuurwiel en een herzien instrumentarium, maar aan de indeling van de cockpit is verder niet gesleuteld. Wél is de software van het infotainmentsysteem aangepast. Het kan voortaan onder meer met Apple CarPlay en Android Auto overweg.

De Navara, die in Mexico en Zuid-Amerika overigens als Frontier door het leven gaat, heeft diverse veiligheidssystemen aan boord. Nissan Intelligent Forward Collision Warning, Intelligent Emergency Breaking en Around View Monitor met speciale offroadfunctie behoren tot de standaarduitrusting. Nissan zegt de achteras van de Navara te hebben versterkt, hetgeen het laadvermogen ten goede komt. Daarnaast heeft Nissan de stuurinrichting aangepast en zegt het de geluidsisolatie te hebben verbeterd. Motorische aanpassingen lijkt Nissan niet te hebben doorgevoerd. Dat betekent dat de Navara, waarvan in bepaalde markten ook een ruig aangeklede Pro 4X-versie komt, in Nederland straks vermoedelijk gewoon weer leverbaar wordt met de 190 pk 2.3 dCi-dieselmotor. Ook lijkt de dCi-diesel van 163 pk en 425 Nm terug te keren. Later meer!

Leentjebuur

De in 2014 gepresenteerde Nissan Navara is een populaire pick-up. Dat heeft niet direct met zijn Nederlandse verkoopprestaties te maken. De Navara diende namelijk als basis voor de inmiddels ter ziele gegane Mercedes-Benz X-klasse. Ook alliantiegenoot Renault heeft een versie van de Navara op zijn internationale verkooplijsten staan: de Alaskan. Daar blijft het niet bij, de Chinese fabrikant Dongfeng levert in de vorm van de Rich 6 namelijk óók een optisch vertimmerde variant.