Vernieuwde Nissan Navara op komst

De in 2014 gepresenteerde Nissan Navara is een populaire pick-up. Dat heeft niet direct met zijn Nederlandse verkoopprestaties te maken. De Navara diende namelijk als basis voor de inmiddels ter ziele gegane Mercedes-Benz X-klasse. Ook alliantiegenoot Renault heeft een versie van de Navara op zijn internationale verkooplijsten staan: de Alaskan. Daar blijft het niet bij, de Chinese fabrikant Dongfeng levert in de vorm van de Rich 6 namelijk óók een optisch vertimmerde versie van de Nissan Navara aan. De Navara is inmiddels zes jaar op de markt en werd vorig jaar nog aan een kleine facelift onderworpen. Er staat een grondiger gewijzigd model in de ontwikkelingscentra van Nissan en het is die aangescherpte Navara waar het merk nu een eerste afbeelding van vrijgeeft.

De vernieuwde Navara, niet te verwarren met de ook wel Frontier genoemde pick-up die Nissan in onder meer de Verenigde Staten verkoopt (foto 8), krijgt een nieuwe snuit, compleet met nieuwe koplampen waarin de leddagrijverlichting is ondergebracht. De pick-up lijkt bovendien een nieuwe en grotere grille te krijgen dan het model dat je nu bij de Nissan-dealers vindt. Zeer waarschijnlijk verandert er op motorisch vlak weinig, en dat betekent dat de Navara in Nederland als het goed is gewoon weer beschikbaar komt met de 190 pk sterke 2.3 dCi-dieselmotor. Ook lijkt de 163 pk en 425 Nm sterke dCi-diesel gewoon terug te keren. Op 5 november weten we meer, dan wordt de vernieuwde Navara officieel gepresenteerd.