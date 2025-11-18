In de Verenigde Staten wordt een Mitsubishi ondergedompeld in een bak met Nissan-onderdelen. De Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid mag zijn leven nu ook in subtiel aangepaste vorm als Nissan Rogue Plug-in Hybrid bezigen.

De modelnaam Rogue zegt je misschien wel wat. De SUV die je hier kent als Nissan X-Trail heet in de Verenigde Staten 'Rogue'. De rode Rogue Plug-in Hybrid die nu op je scherm staat, komt er naast die SUV in het gamma te staan. De Nissan X-Trial is er in Nederland met e-Power-aandrijflijn, maar is er niet met conventionelere plug-in hybride hardware zoals de Outlander Plug-in Hybrid die heeft. Zo is de X-Trial e-Power altijd elektrisch aangedreven en wordt de batterij bijgeladen door de verbrandingsmotor. De Outlander Plug-in Hybrid wordt alleen volledig of gedeeltelijk elektrisch aangedreven als er genoeg accucapaciteit is.

De Nissan Rogue Plug-in Hybrid is iets meer dan een Outlander Plug-in Hybrid met een handjevol Nissan-badges. Zo heeft de nieuwe Nissan bovenin het front een herkenbaar Nissan-grilletje en zijn de boemerangvormige sierdelen die de led-dagrijverlichting visueel met de mistlampen verbinden anders uitgevoerd. Bij de Outlander PHEV zijn ze zilverkleurig, bij de Nissan voor de helft in het zwart en voor de andere helft in carrosseriekleur. Ook de achterzijde is anders. Hier zien we achterlichten met een eigenlichtsignatuur. Bovendien zijn ze met elkaar verbonden door een siertrip waarop merknaam Nissan is uitgeschreven. De Rogue Plug-in Hybrid heeft een systeemvermogen van 252 pk. De Outlander PHEV is in Europa met zijn 306 pk sterke aandrijflijn beduidend potenter.

Het lijkt ons onwaarschijnlijk dat de Nissan X-Trail in Nederland een traditioneler gemotoriseerde plug-in hybride versie krijgt die gebaseerd is op de Mitsubishi Outlander. Niets is echter onmogelijk. We zijn in afwachting van een reactie van de Nederlandse importeur.