Vernieuwde Nissan Navara in beeld

Nissan liet kort geleden al een teaserafbeelding zien waarmee het iets prijs gaf van de gewijzige neuspartij van de gefacelifte Navara. De pick-up wordt vandaag via een schimmige plaat wederom in beeld gebracht, al krijgen we nu iets van de achterzijde van de aangescherpte Navara te zien. Wie verwacht had compleet uit zijn stoel geblazen te worden, moeten we helaas teleurstellen. Veel meer dan een achterlicht krijgen we niet te zien. Wél wordt duidelijk dat de achterlichtunits led-techniek krijgen en daarmee ook een andere indeling.

De Nissan Navara krijgt een vernieuwd front, compleet met aangepaste koplampen waarin voortaan de led-dagrijverlichting is ondergebracht. Ook voorziet Nissan het front van zijn concurrent van onder meer de Toyota Hilux, Isuzu D-Max en Mitsubishi L200 van een grotere grille. Op motorisch vlak verandert er waarschijnlijk weinig. Dat betekent dat de Navara in Nederland straks vermoedelijk gewoon weer leverbaar wordt met de 190 pk 2.3 dCi-dieselmotor. Ook lijkt de dCi-diesel van 163 pk en 425 Nm terug te keren.

Leentjebuur

De in 2014 gepresenteerde Nissan Navara is een populaire pick-up. Dat heeft niet direct met zijn Nederlandse verkoopprestaties te maken. De Navara diende namelijk als basis voor de inmiddels ter ziele gegane Mercedes-Benz X-klasse. Ook alliantiegenoot Renault heeft een versie van de Navara op zijn internationale verkooplijsten staan: de Alaskan. Daar blijft het niet bij, de Chinese fabrikant Dongfeng levert in de vorm van de Rich 6 namelijk óók een optisch vertimmerde variant.