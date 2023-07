Nieuwe Mitsubishi L200: extravagant bakbeest

Ben jij voornemens te winkelen in het segment van de Toyota Hilux en Volkswagen Amarok? Misschien kun je de Mitsubishi L200 ook wel op je shortlist zetten. Die pick-up is volledig vernieuwd.

Het werkpaard van Mitsubishi dat buiten Europa 'Triton' heet en dat je in Nederland als L200 kent, is na zo'n negen jaar volledig vernieuwd. Vind je de uitgaande L200 een wel heel brutaal smoelwerk hebben? Dan wordt je vast niet warm van het nieuwe model, want dat is een behoorlijk uitgesproken verschijning geworden. Leuk weetje: voor het eerst sinds 12 jaar wordt de pick-up van Mitsubishi ook in Japan leverbaar.

De nieuwe zesde generatie Mitsubishi L200 staat net als voorheen op een ladderframe, maar wel op een compleet nieuwe. Het ladderchassis is volgens Mitsubishi aanzienlijk stijver dan dat van de uitgaande L200. Desondanks is het volgens de Japanners slechts marginaal zwaarder geworden. De carrosserie van de pick-up is daarbij wél lichter geworden. De nieuwe L200 is er weer in diverse verschijningsvormen. Hij komt als Single Cab, Double Cab en als Club Cab.

Mitsubishi hangt een nieuwe dieselmotor in de snuit van de L200. Het is een viercilinder met een slagvolume van 2.442 cc en is er in diverse vermogensvarianten. Er komt een 204 pk en 470 Nm sterke variant en varianten die 184 pk en 430 Nm en 150 pk en 330 Nm op de been brengen. Elke versie valt te koppelen aan een zestraps automaat of aan een handgeschakelde bak en al deze combinaties kun je ook nog eens combineren met twee- of vierwielaandrijving. Interessant: de handbak maakt volgens Mitsubishi gebruik van shift-by-wire-techniek. Er is dan geen fysieke verbinding tussen de pook en de bak.

Mitsubishi spreekt van een volledig nieuw ontwikkelde ophanging met dubbele draagarmen, herziene vierwielaandrijving en stelt dat de L200 groter is dan zijn voorganger. Hoe groot hij precies is, vermeldt het merk niet. Verder is de L200 uitgerust met systemen als adaptieve cruisecontrol. Active Stability & Traction Control, Lane Change Assist, dodehoekdetectie en Active Yaw Control.

L200

De L200-bloedlijn gaat vijf generaties terug en in de 45 jaar dat de modellijn bestaat heeft Mitsubishi wereldwijd zo'n 5,6 miljoen pick-ups verspreid over 150 landen aan de man weten te brengen. De uitgaande L200 was er ooit ook als Fiat Fullback. Die werd kortstondig ook in Nederland geleverd, maar bracht Fiat geen groot succes. De L200 was er tevens als Ram 1200 . Ook dat uitwisselfeestje was van korte duur.