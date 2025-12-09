Nieuwe Nissan Juke is bijna klaar voor de markt

De Nissan Juke is altijd een uitgesproken gelijnde auto geweest en de nieuwe zal wat expressiviteit betreft niet inboeten. Dat bewijst de nieuwe Juke, die je op deze foto's voor het eerst in testkostuum buiten de deur ziet.

De huidige generatie Nissan Juke is inmiddels ruim zes jaar oud en dat betekent dat er bij Nissan al uitgebreide plannen op tafel liggen voor een opvolger. In maart dit jaar gaf de Japanse fabrikant de eerste afbeeldingen vrij van de inmiddels onthulde nieuwe Micra en Leaf en daarbij liet het direct een glimp zien van de nieuwe Juke. De nieuwe generatie verwachten we in 2026 in Nederland op de markt. Vandaag zien we de nieuwe Juke voor het eerst in testkostuum in het openbaar.

Natuurlijk grijpt Nissan de kans om te profiteren van de hardware en software die bij Renault Group op de planken liggen. De nieuwe Micra is gebaseerd op de Renault 5 en volgens diezelfde weg wordt de nieuwe Juke een technisch neefje van de Renault 4. Waar de Micra een vergelijkbaar silhouet heeft als de Renault 5 maar verder toch écht vooral eigen plaatwerk heeft, vertoont de nieuwe Juke nauwelijks gelijkenissen met de Renault 4.

De Juke is altijd al een auto met expressief design geweest en met de nieuwe is Nissan niet van plan daarmee te breken. De cross-over krijgt opnieuw een ietwat bolle toet en ook in het nieuwe model worden daarin grote ronde lichtunits geplaatst. De handgreep van het achterportier verstopt Nissan opnieuw in de C-stijl. De hoekige lijnen in het koetswerk zijn doorgesijpeld van de Hyper Punk Concept die de Japanners in 2023 toonden.

Als de techniek die de Nissan Juke krijgt overeenkomt met die van de Renault 4, dan kun je rekenen op de komst van 40 kWh en 52 kWh grote accu's. Het kleinste pakket zou dan gecombineerd worden met een 120 pk sterke elektromotor, het grotere exemplaar met een elektromotor die 150 pk op de been brengt. We mikken op een elektrisch bereik van tot zo'n 400 kilometer.