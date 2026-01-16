Hier en daar proberen enkele sneeuwresten nog hardnekkig stand te houden, maar voorlopig is het écht winterse het land uit. Om bij een nieuw pak sneeuw hoog en droog te zitten, gaan we deze week wederom op zoek naar drie cross-overs. Vorige week portretteerden we drie EV’s voor de hele familie, ditmaal leidt onze speurtocht naar kleinere benzine-equivalenten.

Dat compacte SUV’s best leuk kunnen zijn, bewees Nissan met z’n eerste generatie Juke. Omdat die al ‘ns in 'Op zoek naar …' schitterde, kiezen we nu voor zijn iets conventionelere opvolger en zetten daar een net zo individualistische Mini Paceman naast. De meer pragmatische Hyundai ix20 moet het van andere kwaliteiten hebben. Welke dat zijn? We gaan het zien, en doen dat met 14 mille in de knip.

Nissan Juke DIG-T 117 Visia - 2020 - 75.860 kilometer - €13.695

Het segment van de compacte cross-over - dat merendeels uit redelijk braaf getekende vierwielers bestaat - werd in 2010 opgeschud door de bijzonder vormgegeven Juke. Dat bleef nergens onopgemerkt: hij staat zelfs op het Cambodjaanse 500 riel-bankbiljet afgebeeld. Van zijn opvolger werden - zoals wel vaker in autoland - de scherpste kantjes afgehaald. Wellicht jammer, maar pluspunten zijn er ook. Zo is generatie II (intern F16) in alle richtingen enkele centimeters gegroeid, zodat je meer binnenruimte hebt, al blijven de kleine raampartijen enigszins claustrofobisch aandoen. Ook verbeterde de bouwkwaliteit en is hij technisch betrouwbaarder dan de oer-Juke - mits altijd goed en tijdig onderhouden, waarbij de voorgeschreven olie is geschonken. In Breda vinden we zo’n tweede generatie Nissan Juke. Lekker rood, niet al te veel kilometers en afkomstig van de eerste eigenaar. De J-419-ZX is als DIG-T 117 Visia zowel motorisch als qua uitrusting de instapper, maar met 117 pk op 1.157 kilo kom je niet veel te kort. Op uitrustingsgebied dan? Zaken als airco, cruisecontrol, ledverlichting, DAB-audio en een aantal veiligheidsvoorzieningen (onder meer hill assist, verkeersbord- en rijstrookherkenning en een precrash-systeem) zijn present, evenals de goed onder handbereik geplaatste zesbak. Wel valt door de forse wielkasten op dat de gemonteerde wielen een vrij bescheiden maat hebben, maar dat scheelt weer potentiële stoeprandschade, zeggen we maar.

Juke II rijdt wat gemoedelijker, minder stoteriger dan Juke I - er is een goed compromis tussen comfort en dynamiek bewerkstelligd. Naast zijn minder jolige uiterlijk zal de Japanner voor sommigen daarom ook op het rijdersvlak iets aan karakter hebben ingeboet, maar de dagelijkse bruikbaarheid is er wel door vergroot. Toch zit hij nog steeds aan de dynamische kant van het spectrum, dus veel offers zijn - gelukkig - niet gedaan. Sterker: op praktisch alle fronten is de Juke II er ten opzichte van zijn voorganger duidelijk op vooruitgegaan. Dat maakt hem als occasion geschikt voor diegenen die wel hun haren, maar nog niet hun levenslust kwijt zijn.

Signalement

Merk Nissan

Type Juke DIG-T 117 Visia

Bouwjaar november 2020

Kilometerstand 75.860

Vraagprijs €13.695

Waar te koop? Vakgarage Leendert van den Born, Breda

Technische gegevens

Motor 3-cil. in lijn, 999 cc, turbo

Max. vermogen 86 kW/117 pk bij 5.250 tpm

Max. koppel 180 Nm bij 1.750 tpm

Leeggewicht 1.157 kilo

Bagageruimte 422 l/1.305 l

Max. aanhanger geremd 1.250 kilo

Gem. verbruik 1:16,9 (WLTP)

0-100 km/h 10,4 s

Topsnelheid 180 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Mini Paceman Cooper S All 4 aut. - 2013 - 104.576 kilometer - €13.695

Voor dezelfde vraagprijs als de Juke vinden we in de stad verderop - Tilburg - een eveneens individualistisch getekende, compacte SUV - de Mini Paceman. Op prijs en het eigenzinnige uiterlijk na - de Paceman is een driedeurs cross-over, waar zie je dat nog? - verschilt zo’n beetje alles tussen die twee. Om te beginnen is de Paceman motorisch veel krachtiger én voorzien van vierwielaandrijving. En met automaat, elektrisch bedienbaar glazen panoramadak, stoelverwarming, climate control, navigatiesysteem, halfleren lichtgrijze bekleding, xenon-verlichting, sportonderstel, automatisch dimmende binnen- en buitenspiegels en privacy glass achter ook veel rijker uitgerust. Tot slot wordt Mini als premium gezien en behoort Nissan juist tot de Japanse bread-and-buttermerken. Dat beiden dezelfde vraagprijs hebben, komt dan ook doordat de 8-KRZ-30 ruim 7,5 jaar ouder is. In dat licht bezien, valt de kilometerstand van even een ton mee.

Wat dan weer niet meevalt, is dat de edele Brit al zeven eigenaren heeft versleten. Ook is het een veel duurdere jongen om te onderhouden: 200 kilo zwaarder, een opgegeven NEDC-verbruik dat een stuk ongunstiger is dan de strengere WLTP-cijfers van de Juke en je ziet de term ‘premium’ eveneens terug in de bedragen op de onderhoudsfacturen. Daarbij is de Paceman krapper; achterin is het een zuivere tweezitter, de bagageruimte is compacter. Dit alles verdwijnt als sneeuw voor de zon als je - lekker diep - plaatsneemt, je oog laat vallen op de historisch correct opgezette cockpit (‘stationsklok’ in het midden) en gaat sturen, want ook de Paceman geeft dat directe, typisch Mini-gevoel: op het stevige af en met bakken beleving. Elke beweging bij de wielen voel je terug in het stuur, in snelle bochten blijft hij heel lang exact op koers en van overhellen heeft de Paceman nooit gehoord. Meer beleving, meer luxe, maar ook kostbaar in onderhoud en minder ruim. Dat is een gebruikte Paceman in een notendop.

Signalement

Merk Mini

Type Paceman Cooper S All 4

Bouwjaar juni 2013

Kilometerstand 104.576

Vraagprijs €13.695

Waar te koop? GR Automotive, Tilburg

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.598 cc, turbo

Max. vermogen 135 kW/184 pk bij 5.500 tpm

Max. koppel 260 Nm bij 1.600 tpm

Leeggewicht 1.370 kilo

Bagageruimte 330 l/1.080 l

Max. aanhanger geremd 1.000 kilo

Gem. verbruik 1:13 (NEDC)

0-100 km/h 8,2 s

Topsnelheid 207 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Hyundai ix20 1.6 Go! aut. - 2016 - 64.574 kilometer - €12.940

We blijven in Noord-Brabant en vinden in Roosendaal een occasion die zo’n beetje haaks op bovenstaand duo staat. Deze Hyundai ix20 heeft wulpse lijnen noch aansprekende rijeigenschappen en puilt evenmin uit van de accesssoires. Nee, de KF-126-H lijkt voor de pragmatische mens gebouwd te zijn. Om te beginnen kent -ie de laagste vraagprijs, maar is desondanks voorzien van een jaar Bovag-garantie, verleend door de merkdealer. Hij zit met zijn leeftijd tussen de andere twee in, maar bezit de laagste tellerstand die net als bij de Juke door één eigenaar is afgelegd. En in plaats van zo’n onderhoudsgevoelig turbotorretje doet in het vooronder een ouderwetse, atmosferische 1.6 dienst.

De ix20 mag een saaimans zijn, hij lijkt wel de meeste zekerheid te bieden. En de meest variabele ruimte, want de achterbank is verschuifbaar (handig voor de lange latten!), terwijl de bagageruimte in standaardtrim al de grootste van dit trio is. Dat en het feit dat de ix20 net wat minder hoog op zijn pootjes staat, maakt hem een beetje een mengeling van MPV en SUV en is daardoor best slim van opzet. Deze Go! heeft als bijzonderheden en automaat, navigatie, elektrisch inklapbare buitenspiegels en privacy glass achter aan boord, en biedt daarmee op comfortgebied iets meer en op veiligheidsgebied minder dan de Juke (net als de Paceman - inherent aan hun leeftijden). De afwerking van het interieur is in orde, de zitpositie achter het stuur goed. De besturing zelf is minder lovenswaardig: gevoelloos, wollig. Gelukkig heeft Hyundai op het vlak van vering en demping z’n huiswerk beter gedaan. De ix20 is redelijk stevig geveerd en dat voorkomt al te veel overhellen. De 1600-motor laat zich duidelijk horen tijdens het accelereren, maar is goed op z’n taak berekend. Hij lijkt evenveel te consumeren als de Juke, maar diens cijfer geldt al de hedendaagse strengere WLTP-norm.

Signalement

Merk Hyundai

Type ix20 1.6 Go! aut.

Bouwjaar augustus 2016

Kilometerstand 64.574

Vraagprijs €12.940

Waar te koop? Hyundai-dealer Zeeuw & Zeeuw Roosendaal, Roosendaal

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.591 cc

Max. vermogen 92 kW/125 pk bij 6.300 tpm

Max. koppel 156 Nm bij 4.200 tpm

Leeggewicht 1.155 kilo

Bagageruimte 440 l/1.486 l

Max. aanhanger geremd 1.300 kilo

Gem. verbruik 1:16,9 (NEDC)

0-100 km/h 10,9 s

Topsnelheid 184 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Drie compacte hoogzitters om de sneeuw te trotseren, maar welke?

In winterweer kun je niet om de Paceman heen met zijn vierwielaandrijving. Ook niet als het weer wat beter is, want diens rijeigenschappen zijn net zo aansprekend als uiterlijk en uitrusting. Om hem rijdend te houden is echter een goed gevulde knip nodig en de Paceman is het minst scheutig met ruimte en zitplaatsen. Exact het tegenovergestelde is de Hyundai ix20 die weinig fout doet, maar ook weinig sprankelend overkomt. Dat doet de Juke wel die bovendien op veiligheidsgebied zijn jeugdige leeftijd tentoonspreidt. Welke moet het worden?