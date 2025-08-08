Nissan Juke duizenden euro's goedkoper

Het duurt niet lang meer voordat Nissan met een nieuwe en volledig elektrische Juke komt. Wat er met het huidige model met al dan niet geëlektrificeerde benzinemotoren gaat gebeuren? Dat is nog even afwachten. Hoe dan ook: voorlopig is de Nissan Juke er nog. En een stuk voordeliger ook.

De inmiddels zo'n zes jaar oude Nissan Juke wordt ongeacht de gekozen aandrijflijn en uitvoering flink goedkoper. De prijzen zakken met €2.300, wat neerkomt op een procentuele prijsdaling van 6 tot een dikke 7 procent. Bepaald niet misselijk dus.

Aan het aanbod verandert verder niets en dus is de Juke er weer met een 114 pk sterke benzinemotor - met zesbak of met zeventraps automaat - én als Hybrid met 143 pk. De Juke met 114 -pk benzinemotor en handbak is er voortaan vanaf €30.390. De Juke met deze benzinemotor en met automaat kost je minimaal €32.840. Liever een Juke Hybrid? Breng dan €34.240 mee naar de Nissan-dealer. Dan krijg je wel direct de N-Connecta-uitvoering, terwijl de voordeligste reguliere benzineversies als lager gepositioneerde Acenta zijn uitgevoerd.

Prijzen Nissan Juke - augustus 2025

Aandrijflijn Vermogen Transmissie Uitvoering Vanafprijs DIG-T 114 114 pk - 200 Nm Handbak, 6 versn. Acenta €30.390 DIG-T 114 114 pk - 200 Nm Handbak, 6 versn. N-Connecta €32.390 DIG-T 114 114 pk - 200 Nm Handbak, 6 versn. N-Design €34.490 DIG-T 114 114 pk - 200 Nm Handbak, 6 versn. N-Sport €34.490 DIG-T 114 114 pk - 200 Nm Handbak, 6 versn. Tekna €34.390 DIG-T 114 DCT 114 pk - 200 Nm Automaat, 7 versn. Acenta €32.840 DIG-T 114 DCT 114 pk - 200 Nm Automaat, 7 versn. N-Connecta €34.840 DIG-T 114 DCT 114 pk - 200 Nm Automaat, 7 versn. N-Design €36.940 DIG-T 114 DCT 114 pk - 200 Nm Automaat, 7 versn. N-Sport €36.940 DIG-T 114 DCT 114 pk - 200 Nm Automaat, 7 versn. Tekna €36.840 Hybrid 143 143 pk Automaat, 6 versn. N-Connecta €34.240 Hybrid 143 143 pk Automaat, 6 versn. N-Design €36.340 Hybrid 143 143 pk Automaat, 6 versn. N-Sport €36.167 Hybrid 143 143 pk Automaat, 6 versn. Tekna €36.240

Nissan Juke in Nederland

De Nissan Juke doet het momenteel bij lange na niet zo goed als voorheen. In de eerste zeven maanden van dit jaar zijn er in ons land 877 exemplaren op kenteken gezet. In dezelfde periode van 2024 waren dat er nog 1.063. Toch is de Juke na de Qashqai nu de populairste Nissan. In heel 2024 verkocht het merk in Nederland 1.455 Jukes, in 2023 waren dat er nog 1.634.