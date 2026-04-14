Nieuwe Nissan Juke is bijzonder elektrisch hoekjesfestijn

Maandag schotelden we je nog een uiterst subtiel aangeklede Nissan Juke van de huidige generatie voor, nu is het tijd voor een Juke die een stuk heftiger van je beeldscherm spat. Hier zien we de volledig nieuwe derde generatie van de Nissan Juke en dat is een buitengewoon opvallende verschijning. Hooguit in de basisvorm herken je nog wat van de huidige Juke, verder is het een compleet nieuw verhaal met een koets die met al zijn hoekjes en vlakjes getekend lijkt om onder de radar te blijven. Maar op de openbare weg is deze Juke straks niet zomaar te missen.

De nieuwe Nissan Juke valt straks meer op door zijn uiterlijk dan door zijn geluid, want hij is volledig elektrisch. Het lijkt er bovendien op dat het bij een puur elektrische aandrijflijn blijft en dat de huidige hybride Juke er nog een tijdje naast in de showroom blijft staan. Welke elektrische techniek er aan boord is, laat Nissan nog even in het midden. Wel krijgen we alvast te horen dat de nieuwe Nissan Juke op de CMF-EV-basis staat die we bijvoorbeeld kennen van de Renault Megane E-Tech Electric, de Scenic E-Tech Electric en ook de grote broer van de Juke, de Nissan Ariya. Waarschijnlijk is de nieuwe Juke ook een slagje groter dan de huidige.

Helaas krijgen we zijn interieur nog niet te zien en het lijkt erop dat de onthulling van het model de komende tijd in stapjes plaatsvindt. De officiële marktlancering laat nog wel een jaar op zich wachten: in het voorjaar van 2027 is het pas zover. Ook deze Nissan Juke rolt straks gewoon weer van de productieband in het Britse Sunderland.