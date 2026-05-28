Oude wijn stopt men volgens de overlevering weliswaar niet in nieuwe zakken, maar een oude Nissan Juke kan kennelijk nog prima in een nieuwe kleur. Die kleur heet ‘Ocean Deep’ en de Juke in kwestie is de Juke Pulse.

De Nissan Juke is van huis uit al een spraakmakend type, maar de derde generatie Juke maakt van zijn voorgangers toch nog muurbloempjes. Het door-en-door maffe model vol onverwachte hoekjes is al aangekondigd, maar arriveert pas in 2027 in Nederland. Dat betekent dat er tijd is voor een uitzwaai-editie van de huidige Juke, de Juke Pulse.

Volgens Nissan gaat je hartje sneller kloppen van deze op leeftijd geraakte B-segmenter, maar bij ons gebeurde dat vooral toen we de prijs zagen. De altijd hybride Juke Pulse is namelijk gebaseerd op de N-Connecta, een relatief eenvoudige variant die je gecombineerd met de hybride aandrijflijn kunt krijgen voor € 34.765. Tijdelijk is die N-Connecta zelfs voor €30.765 te krijgen, ronduit scherp. De Juke Pulse voegt onder meer sportstoelen, zwart kunstleer en Bose-audio toe aan de N-Connecta-uitrusting. Aardig, maar met een prijs van €37.990 is dit ‘actiemodel’ bepaald geen knalaanbieding.

Wel kun je de Pulse krijgen in de lakkleur ‘Ocean Deep’, een prachtige, diep-donkergroene/blauwe tint die nieuw is voor de Juke. De kleur komt ook terug op de 19-inch lichtmetalen wielen van de Juke Pulse, terwijl het dak en de spiegelkappen juist in het zwart zijn uitgevoerd. Op de rand van dat dak zitten mooie accentstreepjes en staat het woord 'Pulse'. Dat zal niemand ontgaan.