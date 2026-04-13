Deze Nissan Juke is extra Japans

Rood en wit

Nissan Juke Redline Limited Edition
Joas van Wingerden
De Nissan Juke is eigenlijk haast zo Japans als Buckingham Palace, maar met deze Redline Limited Edition doet hij toch wat Japanser aan.

Hoewel je op basis van de merknaam wellicht anders zou verwachten, komt de Nissan Juke niet uit Japan. Hij komt niet eens uit Azië; de Juke rolt sinds jaar en dag van de band in het Engelse Sunderland. Dankzij een nieuwe uitvoering wordt de Juke toch wat Japanser. Dat wil zeggen: de Redline Limited Edition knipoogt op subtiele wijze naar de herkomst van Nissan.

Deze speciale uitvoering op basis van de N-Design-uitvoering brengt een Pearl White-carrosseriekleur en Fuji Sunset Red-dak met zich mee. Die combinatie verwijst uiteraard naar de kleuren van de Japanse vlag. De vlag zelf staat overigens ook op de auto, op het linker voorscherm. In het interieur zijn er rode stiksels van de partij. De Nissan Juke Redline Limited Edition is er enkel als Hybrid 143 en kost minstens €40.184. Daarmee is hij dik €3.300 duurder dan de N-Design.

