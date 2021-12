Nieuwe Kia Carens: kruising tussen MPV en SUV

De Kia Carens is terug! Het model verdween in 2018 van de markt, maar wordt nu opgevolgd door een geheel nieuw model. Begin volgend jaar staat hij in de showroom, alleen hier zal je hem bij de lokale Kia-dealer niet aantreffen.

Highlights

Zevenzitter speciaal voor de Indiase markt

Kruising tussen MPV en SUV, met designinvloeden van de EV6

Geen (plug-in) hybride

Het nieuws was al bekend: de Kia Carens is specifiek voor de Indiase markt ontwikkeld. Dat betekent dat wij hem in ons land dus niet terug zullen gaan zien. Toch is de komst van de Carens interessant, want de introductie van het model laat zien dat het concept van de MPV in andere werelddelen nog aardig leeft. De nieuwe Carens is echter geen zuivere MPV, zoals we op de schetsen van het model al zagen. Mede dankzij de kunststof panelen op de bumpers, de flanken en rondom de spatborden is de Carens eerder te typeren als een kruising tussen een SUV en MPV. Ook staat het model hoger op zijn wielen. Daarmee lijkt Kia met de nieuwe Carens dus vooral in het vaarwater te zitten van auto's als de Toyota Highlander. Die is tegenwoordig overigens wél in Europa leverbaar.

De Carens past qua design goed binnen de huidige line-up van de Koreanen. Het model is getekend volgens de 'Opposites United'-ontwerpfilosofie, wat onder meer betekent dat de koplampen over twee lagen zijn verdeeld en scherp gelijnd zijn, terwijl de boemerangvormige achterlichten optisch met elkaar verbonden zijn door een horizontale strip over de breedte van de kofferklep. Je kunt de Carens qua ontwerp zo naast de EV6 en de Sportage parkeren zonder dat hij uit de toon valt. In het silhouet van de Carens komt de praktische kant dan weer goed naar voren: waar veel SUV's vandaag de dag een achterruit hebben die onder een hoek staat, is die van de Carens nagenoeg recht.

Knoppen

Uiteraard komt dat laatste de praktische bruikbaarheid weer ten goede. De Carens beschikt namelijk over drie zitrijen met in totaal zeven zitplaatsen. Verder kenmerkt het interieur van de Carens zich door praktische zaken als opvouwbare tafeltjes, 5 USB C-poorten en airconditioning voor de passagiers op de derde zitrij. Voorin monteert Kia een 10,25-inch touchscreen voor de multimedia en navigatie, dat naadloos geïntegreerd is in het dashboard. Wel is onder dat scherm nog een rij knoppen te zien en geschiedt ook de bediening van de klimaatcontrole nog via een aparte module. Het instrumentarium bevat dan weer alleen in het midden een kleurenschermpje. Aan weerszijden van dat schermpje worden de snelheid en het toerental via vaste cijfers digitaal weergegeven. Andere verwennerij bestaat onder meer uit geventileerde voorstoelen, een Bose-audiosysteem en een panoramadak. Het ligt voor de hand dat in ieder geval enkele van deze zaken optioneel zullen zijn.

Waar alle varianten van de Carens standaard wél over beschikken, is het 'Hi-Secure Safety Package'. Daarin zijn onder meer zes airbags, ESC, Hill-Assist- en Downhill Brake Control en het Brake Assist System inbegrepen. Ook meldt Kia dat de Carens op alle vier de wielen beschikt over schijfremmen. Dit lijkt allemaal niet zo wereldschokkend voor ons Europeanen, maar voor Indiase begrippen beschikt de Carens standaard over behoorlijk wat veiligheidssystemen. In dat land ligt de lat der veiligheid namelijk een flink stuk lager dan hier.

De Kia Carens komt op de markt met benzine- en dieselmotoren, maar Kia vermeldt niet specifiek welke krachtbronnen in het vooronder van de MPV/SUV komen te liggen. In ieder geval lijkt de Indiase markt nog niet klaar te zijn voor een (plug-in) hybride, want daarover reppen de Koreanen in het persbericht met geen woord. Niet dat het voor ons iets uitmaakt, want zoals reeds vermeld komt de Carens alleen naar India en 'geselecteerde markten'. In het eerste kwartaal van komend jaar start Kia met de levering van de nieuwe Carens. De prijzen zijn nog niet bekend.