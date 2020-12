Tweede airbag verplicht in India

Wie de berichtgeving op AutoWeek.nl nauwlettend in de gaten houdt, heeft de afgelopen jaren ongetwijfeld meegekregen dat de veiligheidsvoorzieningen van auto's op de Indiase markt niet altijd even optimaal zijn. Geregeld ramt de Global NCAP er auto's tegen de muur, die meer dan eens met geen enkele ster in de shredder eindigen. Dat zijn lang niet altijd auto's van Indiase fabrikanten als Tata of Mahindra. Sterker nog, Tata was met de Nexon de eerste Indiase fabrikant die 5 sterren in de wacht sleepte. Hoewel een bestuurdersairbag, ABS, een snelheidsverklikker, een gordelverklikker en parkeersensoren achter tot de standaarduitrusting van in India verkochte auto's moeten behoren, was een plofzak voor de bijrijder nog altijd niet standaard. Daar komt nu verandering in.

Het Indiase Ministry of Road Transport en Highways (MoRTH) komt met een wetswijziging die het fabrikanten verplicht om in voertuigen van de M- en N-categorie standaard ook een airbag aan de kant van de bijrijder te monteren. De M-categorie bestaat uit personenauto's, de N-categorie omvat bedrijfswagens met een laadvermogen van maximaal 12 ton. Diverse fabrikanten leveren sinds vorig jaar standaard airbags voorin, al zijn er genoeg modellen die het momenteel nog met één plofzak moeten doen, denk aan de Hyundai Santro, Suzuki Wagon R en Datsun Redigo. Ook de Renault Kwid, die in aangepaste en dus 'veilige' vorm als elektrische Dacia Spring naar Europa komt, heeft in India standaard slechts een bestuurdersairbag. De Suzuki S-Presso ontvingt onlangs zelfs geen enkele ster.

Of de autofabrikanten die hun waren in India aan de man brengen de gelegenheid aangrijpen om hun auto's duurder te maken, valt nog te bezien. Global NCAP maakt zich met de campagne #Safercarsforindia al jaren hard voor een strengere veiligheidseisen voor nieuw verkochte personenauto's.