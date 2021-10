Nieuwe Honda Civic Type-R rolt ingepakte spieren

Liefhebbers van hete hatchbacks denken bij het horen van de modelnaam Civic eerder aan de Type-R dan aan de Tourer of de Sedan. Voor hen hebben we goed nieuws, we kunnen je namelijk de eerste officiële beelden van de nieuwe Honda Civic Type-R laten zien.

De toevoeging 'Type-R' zorgt bij menig Honda- en autoliefhebber voor warme gevoelens. We kennen de aanduiding onder meer van de Accord, maar vooral van de Civic. De nieuwe generatie Honda Civic mag dan designtechnisch behoorlijk gekalmeerd zijn ten opzichte van zijn voorganger, dat betekent niet dat er geen heftige Type-R komt. AutoWeek kon eerder al foto's van een gecamoufleerd testexemplaar laten zien en nu is het Honda zelf dat foto's van de nieuwe Civic Type-R vrijgeeft.

Honda heeft de nieuwe Civic Hatchback en Civic Sedan minder bombastisch vormgegeven dan het uitgaande model en die lijn wordt doorgezet op de Type-R. Hoewel de carrosserie van de nieuwe Civic Type-R nog met een strak stickervelletje is bedekt, is duidelijk te zien dat de koets met minder grote gaten en koelopeningen is gelardeerd. Saai wordt de nieuwe Type-R zeker niet. Zo plaatst Honda onderaan de achterruit een heftige achterspoiler en nemen we temidden van de diffuser onderaan de bilpartij weer drie uitlaateindstukken waar. Opvallend daarbij: bij de uitgaande Civic Type-R hebben de buitenste twee knalpijpen de grootste diameter, bij het nieuwe model is het middelste exemplaar de dikste knalpijp.

De nieuwe Honda Civic Type-R staat op groot sportief ogend lichtmetalen wielen met daarachter remmerij van Brembo. Volgens Honda is de nieuwe hot hatch klaar om zijn tanden in de Nürburgring-Nordschleife te zetten. Wat de nieuwe Civic Type-R gaat aandrijven, is officieel nog niet bekend. Het huidige model heeft een 320 pk 2.0 viercilinder onder de kap. Volgend jaar weten we meer, dan komt de nieuwe Civic Type-R op de markt. Of dat ook in Nederland het geval gaat zijn? We houden onze vingers gekruist. De importeur bevestigt aan AutoWeek dat de nieuwe Civic Type-R in ieder geval in Europa de markt betreedt.