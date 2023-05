Praktijkverbruik: hoe zuinig is de Honda Civic?

De Honda Civic is in ons land nog maar weinig populair. Bijzonder eigenlijk, want ’t is een goed rijdende machine. De huidige, elfde generatie Civic is - tenzij je de Type R kiest - altijd voorzien van de bijzondere e:HEV aandrijflijn, de vorige was er ook nog met 1.0 en 1.5. Vandaag houden we het praktijkverbruik van die motoren tegen het licht.

Voor de duidelijkheid: we kijken hier naar de tiende generatie Honda Civic, die werd geleverd tussen 2017 en 2022. Het bestaan in de marge betekent dat we het met wat minder data moeten doen dan bij meer mainstream modellen, maar een aardige indicatie van het brandstofverbruik in de praktijk geeft het zeker.

Verbruik Civic 1.0 i-VTEC

We trappen af met de kleinste motor, de 1,0-liter driecilinder i-VTEC turbo met een vermogen van 129 pk. Hiermee wordt door de gebruikers een gemiddeld verbruik van 1 op 15,2 (6,7 l/100 km) neergezet.

Dit gemiddelde is niet geheel representatief, omdat één gebruiker het gemiddelde bijzonder positief beïnvloedt met een verbruik van precies 1 op 20 (5 l/100 km). Het blijkt geen invoerfout, maar we hebben te maken met een bewust zuinige rijder. In de AutoWeek Verbruiksmonitor is het mogelijk om per tankbeurt een korte toelichting te geven. Deze zuinigheidskoning schrijft bij één van zijn tankbeurten: “Fabrieksopgave 5,1 liter per 100 km, als je heel erg je best doet kan dat dus!”

De onzuinigste Civic 1.0 i-VTEC doet het precies andersom. Met een naar eigen zeggen sportieve rijstijl noteert de bestuurder hiervan een gemiddelde van 1 op 13,1 (7,6 l/100 km).

Verbruik Civic 1.5 i-VTEC

Opvallend genoeg laten bestuurders van een Civic met 182 pk sterke 1.5 viercilinder een gunstiger gemiddelde zien. Dat bedraagt maar liefst 1 op 17,8 (5,7 l/100 km). De zuinigste bestuurder heeft in een kleine drie jaar tijd ruim 140.000 kilometer verslonden. Het gemiddelde verbruik? 1 op 20,1. Ook de minst zuinige Civic 1.5 i-VTEC in de AutoWeek Verbruiksmonitor hoeft zich met 1 op 15,8 (6,3 l/100 km) niet te schamen.

We zien niet vaak dat de grotere viercilinder onder de streep zuiniger is dan een kleine driecilinder en, nogmaals, dat kan best komen doordat er zeker van de 1.5 maar weinig data beschikbaar is. Wat we wel zien is dat een zuinige rijder beide motoren tot 1 op 20 kan pushen. Bij normaal gebruik lijkt de Civic 1.0 i-VTEC minder zuinig dan een 1.0 EcoBoost in een Ford Focus of de 1.0 Turbo van Opel in een Astra. De 1.5 i-VTEC is op zijn beurt in staat om vergelijkbaar krachtige motoren van de concurrentie verbruikstechnisch ver achter zich te laten.