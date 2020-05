Nieuwe Honda Civic Type-R buiten de deur

Hoewel Honda zijn Civic Type-R onlangs nog een technische upgrade gaf, is het merk al lang en breed in de weer met de ontwikkeling van een volledig nieuwe generatie van die hot hatch. Die nieuwe krachtpatser is voor het eerst in testkostuum gesnapt.

Honda tilde de opgefriste Civic Type-R in januari dit jaar in tijdens de Tokyo Auto Salon op het podium en stelde de voor de Europese markt bestemde versie van zijn vernieuwde hot hatch een maand later aan de wereld voor. Bij die moderniseringsronde ging de krachtigste versie van de Civic er vooral onderhuids op vooruit. Achter de schermen is Honda al druk in de weer met de ontwikkeling van de Type-R van de volledig nieuwe generatie Civic. Het lijkt erop dat de Japanners met die auto in ieder geval op designvlak een nieuwe weg in slaan.

Laat je niet misleiden door de BMW-achtige nierengrille die Honda dit ingepakte testexemplaar heeft meegegeven. Dit is namelijk 'gewoon' de volledig nieuwe generatie Civic Type-R die zijn testmeters maakt. Van opzij bezien verraadt de nog altijd opvallende Civic-vorm de ware aard van dit ingepakte beestje. Hoewel ook dit testexemplaar voorzien is van een enorme achterspoiler, lijkt Honda het op designvlak allemaal net even anders aan te pakken. Waar de huidige Civic Type-R met al zijn hoekige lijnen en dito spoilerwerk een straaljager in hatchbackvorm lijkt, geeft Honda de nieuwe Type-R - en nieuwe Civic - ogenschijnlijk een vriendelijker en ronder ogende verpakking.

De nieuwe generatie Civic hoef je overigens niet voor volgend jaar te verwachten en laat mogelijk zijn gezicht pas in 2022 zien. De nieuwe Civic Type-R dient zich pas na de komst van de reguliere versies aan. Het ligt in de lijn der verwachting dat de aandrijflijn van de nieuwe hot hatch in meer of mindere mate geëlektrificeerd zal zijn. De huidige Civic Type-R heeft een hitsige 320 pk sterke 2.0 viercilinder die de voorwielen aandrijft.