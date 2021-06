Nieuwe Honda Civic Hatchback: als hybride naar Nederland

De nieuwe Honda Civic beleefde zijn werelddebuut als Sedan. Vandaag heeft Honda digitaal het doek getrokken van de volledig nieuwe Civic Hatchback. In de herfst van volgend jaar komt de nieuwe Honda Civic Hatchback in Nederland op de markt. Als hybride!

Highlights

In de herfst van 2022 naar Europa

Alleen als hybride e:HEV

Gekalmeerd, strakker design

Groter onderscheid met Sedan

De nieuwe elfde generatie Honda Civic werd aanvankelijk alleen als Sedan gepresenteerd. Die vierdeurs Civic werd voorgesteld in thuisland Japan en in de Verenigde Staten, maar over de komst van het model naar Europa hield Honda de lippen stijf op elkaar. Ook nu is nog nog niet helemaal helder of de nieuwe Civic Sedan naar ons hoekje van de wereld komt, maar deze volledig nieuwe Honda Civic Hatchback doet dat wel!

Honda start in de herfst van volgend jaar met de levering van de nieuwe Honda Civic Hatchback. Honda heeft het voornemen om vanaf eind 2022 alleen nog geëlektrificeerde modellen in Europa te verkopen en zodoende komt de nieuwe Civic Hatchback alleen met een hybride e:HEV-aandrijflijn op de markt. De nieuwe Jazz en de huidige CR-V hebben al een dergelijke hybride aandrijflijn, al houdt Honda de exacte specificaties van die aandrijflijn nog even onder de pet. In de Verenigde Staten komt de nieuwe Civic beschikbaar met een 160 pk sterke atmosferische 2.0 viercilinder i-VTEC-benzinemotor en met een 182 pk en 240 Nm sterke geblazen 1.5. Die laatste machine kennen we al van de uitgaande Civic, maar in Nederland hoef je die dus niet meer te verwachten. Dat er van de nieuwe Civic weer een plankharde Type-R komt, staat vast. Maar of die krachtpatser gezien Honda's elektrificatiedoelstellingen ook naar Europa komt, valt nog te bezien.

Design

Het design van de nieuwe Honda Civic is ten opzichte van dat van z'n voorganger behoorlijk tot bedaren gebracht. Het is gedaan met de relatieve overdaad aan scherpe vouwen, strakke lijnen en grote openingen in de bumpers. Ook de opvallende C-vormige achterlichten en de achterspoiler die de achterruit optisch in twee delen verdeeld, keren niet meer terug. Het front van de nieuwe Civic vertoont overeenkomsten met dat van grote broer Accord en de hier niet leverbare Insight. De ledachterlichten van de nieuwe Civic zijn relatief eenvoudig van opzet en worden aan elkaar geknoopt met een ledstrip. Opvallend is ook dat de Civic Hatchback van een afstand ook door de leek eenvoudiger van z'n Sedan-broer valt te onderscheiden. De huidige Civic Sedan heeft namelijk nog een sterk aflopende, hatchback-achtige daklijn terwijl de nieuwe vierdeurs een meer traditionele sedanvorm heeft.

De nieuwe Civic Hatchback heeft net als de Sedan een wielbasis van 2,74 meter. De Hatchback is 4,55 meter lang en 1,41 meter hoog. Dat betekent dat de wielbasis met 4 centimeter is toegenomen ten opzichte van de Civic die nu nog bij de showrooms staat. In de lengte is de Civic Hatchback met 3 centimeter gegroeid. De nieuwe Civic Sedan is met 4,67 meter overigens fors langer. De nieuwe Civic Hatchback is volgens Honda 19 procent stijver dan z'n voorganger en daarmee lijkt de auto iets van de traditionele Civic-scherpte terug te winnen.

Interieur en gadgets

Ook het interieur van de nieuwe Civic Hatchback breekt sterk met dat van het actuele model. Het geheel oogt net als het exterieur modern en is dus ietwat minimalistisch van opzet. Bovenop het dashboard staat het infotainmentscherm, een unit die in de Verenigde Staten een diameter van 7- en optioneel 9-inch heeft. Achter het stuur zit een digitaal instrumentarium. Opvallend is het chroomkleurige rooster dat over de gehele breedte van het dashboard loopt waarin de uitstroomopeningen van de klimaatregeling zijn geïntegreerd.

Kijken we naar de voor de Amerikaanse markt bestemde versie van de nieuwe Civic Hatchback, dan zien we dat Honda de Civic er onder meer standaard gaat leveren met Traffic Jam Assist en met tien airbags. Exacte details van de voor Europa bestemde Honda Civic Hatchback volgen in de aanloop naar de marktintroductie die in de herfst van volgend jaar plaatsvindt.