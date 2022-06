Nieuwe Honda Accord: bijna Honda's belangrijkste

Honda is in de Verenigde Staten aan het testen geslagen met een nieuwe generatie van zijn belangrijkste modellen: de Accord. Op deze spionagefoto's is die nieuwe Accord voor het eerst in het openbaar te zien.

In Europa verdween de Accord al in 2015 van de markt, maar in onder meer de Verenigde Staten is het model nog volop in leven. Sterker nog, de Accord was tot enkele jaren geleden steevast het best verkochte model van Honda in de VS. Op dezelfde wijze als de RAV4 er de verkoopkroon heeft afgepakt van de Camry is de CR-V (361.271 stuks in 2021) inmiddels populairder dan de Accord. Toch kan de sedan nog altijd op een hoop klandizie rekenen, blijkt uit de verkoopcijfers. Vorig jaar verkocht Honda alleen in de Verenigde Staten namelijk al 202.676 Accords. Zijn grootste concurrent - de Camry - deed het met 313.795 verkochte exemplaren in 2021 echter nog beter.

De huidige in 2017 gepresenteerde generatie Accord werd onlangs op subtiele wijze vernieuwd, maar duidelijk is dat zijn opvolger trouw blijft aan de basisvorm van het huidige model. We zien een gestrekte sedan met een vanaf de B-stijl al vrij rap aflopende daklijn. De nieuwe Accord lijkt minder een 'hangkont' te krijgen dan het model dat nu nog de Honda-showrooms bevolkt, al is het mogelijk dat het camouflagemateriaal voor wat ruis zorgt. De achterlichten lijken voor het eerst in de Accord-geschiedenis met elkaar verbonden te worden en daarmee volgt de Accord trouw de voorschriften die het Grote Handboek Autodesign lijkt te geven.

Opvallend: een generatie Accord heeft tegenwoordig een levenscyclus van zo'n vijf jaar. Het lijkt erop dat het huidige model een jaartje langer mee mag. De nieuwe Accord krijgt net als zijn voorganger natuurlijk ook weer een hybride aandrijflijn, al biedt Honda het model straks ook weer aan met conventionele benzinemotoren.

Is de Europese markt weer klaar voor een Accord? Het zou zomaar een welkome aanvulling zijn op het met SUV's bezaaide wegennet, al zijn sedans in ons hoekje van de wereld bepaald niet populair meer.