Honda Accord Aerodeck (1988) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Quintus deed een op zichzelf geweldige spot, want de eerste Honda Accord Aerodeck is een auto voor fijnproevers. De meeste mensen weten waarschijnlijk niet eens dat de auto ooit bestaan heeft, maar wie het wel weet loopt er bijna gegarandeerd voor warm. Hoe kan het ook anders, want we hebben het over een driedeurs ‘shooting brake’ met klapkoplampen, maar dan op basis van een middenklasse sedan uit de jaren tachtig. Leuk weetje: in Noord-Amerika was de Aerodeck nooit leverbaar, maar kreeg de sedan wel diens neus. Inclusief klapkoplampen, dus!

De Aerodeck is niet alleen bijzonder vanwege zijn koetswerkvorm, maar ook door zijn glaswerk. De achterste zijruit is aan beide kanten in tweeën gesplitst, waarbij het achterste deel een stukje opent. De achterklep snijdt diep in het dak en bestaat tot dat scharnierpunt uit glas. Dit specifieke exemplaar voegt er nog een glasplaat aan toe, want hij heeft een schuifdak. Ook op andere vlakken heeft de bordeauxrode auto goede papieren in huis. De kleur helpt mee, net als het originele Nederlandse kenteken én het feit dat de auto in 2022 voor het eerst in minimaal 28 jaar van eigenaar is gewisseld.

Helaas bewijst de auto tegelijkertijd dat zo’n historie geen prachtexemplaar garandeert. De roest, zo ongeveer de enige vijand van oude Japanners, is namelijk in overvloed aanwezig. De gaten vallen niet alleen rondom de voor roest buitengewoon aantrekkelijke achterste wielkasten, maar ook in het dak, de achterklep en de motorkap. Er lijkt geen redden meer aan, al is zo’n Aerodeck in principe bijzonder genoeg om veel moeite voor te doen. Misschien is de nieuwe eigenaar precies dat van plan? Laten we het hopen…