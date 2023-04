Honda Accord (1986) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

We plukken weer even een auto uit het occasionaanbod die het niet per se van zijn looks moet hebben, maar waarvoor ongetwijfeld sommigen bijzonder veel sympathie voelen. Deze Honda Accord wordt geadverteerd als mogelijke exportauto, wie houdt hem hier?

Waar zijn de tijden gebleven van de sympathiek ogende, pretentieloze middenklassers? Zo'n 20 jaar geleden was er nog een zekere bescheidenheid en in de jaren 80 hoefde het er al helemaal niet zo spannend uit te zien. Dat bewijst ook deze Honda Accord wel, al was dat in zijn tijd wel een voorname verschijning. De onder meer in Amerika geleverde variant van deze generatie was nog wat karakteristieker, want die had als sedan een beetje een Prelude-achtige neus met klapkoplampen. Hier in Nederland kon je voor wat meer uitstraling voor de bijzondere AeroDeck gaan.

We hebben hier de sedan te pakken en bovendien in een vrij bescheiden uitdossing. Grijs met stalen wielen en geen meegespoten bumpers. Geen poespas. Het is een Accord 2.0 EX, zonder i-tje achter de 2.0 en dus nog gewoon de 106 pk sterke carburateurversie van dat blok. Ramen openen? Dat doe je met de raamslingers. Airco? Vergeet het maar. Een dakraampje? Misschien zit het op je huis, maar niet op deze Accord. Je kunt onderweg fijn genieten van het geluid van de betrouwbare viercilinder voor je neus, want een radio/cd-speler ontbreekt nog. Overigens kun je elektrisch de zijspiegels verstellen. Dat dan weer wel.

Je hoort het al, deze Japanner is niet volgeladen met luxe, maar ongetwijfeld heb je aan deze Accord nog wel een fijn rijdende en betrouwbare auto. Het is alleen zaak om goed te controleren hoe het ervoor staat met roestvorming en de eventuele behandeling van de plekken waar roest zich al heeft laten zien. Zo ziet het ernaar uit dat de dorpels er al aan ten prooi zijn gevallen, maar dat er ook werk van is gemaakt. Alles in acht nemend is de vraagprijs van €1.999 misschien wat aan de enthousiaste kant, al vind je dergelijke Accords bijna niet meer en kan het een leuke kans zijn voor iemand die uitgerekend voor dit model een zwak heeft. Durf jij het aan, of zwaai je hem van harte uit als-ie toch op de boot gaat naar een ver land?