Honda Accord krijgt update voor 2021

In Europa staat het model al sinds 2015 niet meer op de prijslijsten, maar in de VS is de Honda Accord nog altijd springlevend. De populaire sedan krijgt er voor modeljaar 2021 een kleine facelift aangemeten.

Hoewel, facelift… in de VS concentreert het nieuws van autofabrikanten zich veel meer dan in Europa rondom zogenaamde ‘modeljaren’. Nagenoeg ieder jaar krijgen modellen grote of kleine updates te verwerken. De kleinste voorbeelden daarvan zijn uitrustingsverschillen, nieuwe kleuren of een gemoderniseerd infotainmentscherm. Die kleine wijzigingen krijgt de Accord deze keer ook, maar er is meer nieuws te melden. Honda’s ‘midsize sedan’ krijgt een bredere grille, waarbij horizontale lamellen het grote zwarte vlak wat doorbreken. Ook de rest van de voorbumper is net even anders dan voorheen, onder andere door de meer samengeknepen instroomopeningen rondom de mistlampen.

De Honda Accord beschikt nu standaard een 8-inch touchscreen met onder meer Apple Carplay en Android Auto. Topmodellen krijgen deze telefoonhulpjes zelfs in een nog vrij zeldzame draadloze variant mee.

Hybrid

In het geval van de Accord Hybrid is er ook aan de techniek gesleuteld. De hybride Honda krijgt een andere afstelling, wat een betere gasrespons en een natuurlijker acceleratieverloop moet opleveren. Honda stelt dat ‘het toerental nu samen optrekt met de input die de bestuurder via het gaspedaal geeft’, waar dat voorheen kennelijk niet vanzelfsprekend was.

Tot enkele jaren geleden schopte de Honda Accord het altijd samen met de Toyota Camry tot de top twee van de verkoopranglijsten, als de pick-ups tenminste niet worden meegerekend. Inmiddels moeten beide sedans hun plaatsje afstaan aan SUV’s, maar voor een sedan is de Accord nog altijd erg populair in de VS. Hij schopte het in 2019 tot een 11e plaats, met 267.567 exemplaren. Honda zal er overigens geen traan om laten, want de eigen CR-V heeft de positie van de Accord feilloos opgevuld in de Amerikaanse verkoopstatistieken.

De huidige Amerikaanse Accord werd in 2017 gepresenteerd en is dus ook in de basis nog fris.

Net geen Jazz

Overigens kost de voordeligste nieuwe Accord in de VS 25.725, ofwel minder dan 22.000 euro. Voor dat geld heb je hier nog niet eens een Jazz.